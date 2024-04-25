Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г.Х Андерсона. Актриса воплотила образы волшебных птиц Гамаюн и Алконост, которые встречают героев в небесном саду. Картина производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF при поддержке Фонда кино выйдет в прокат 24 октября 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором ленты.
фото: Централ Партнершип
В центре сюжета картины режиссера Александра Войтинского («По щучьему велению») – приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто! Притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит огниво, а оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.
«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. Это наш первый совместный опыт работы за все годы существования наших компаний, но я уверен, что он будет позитивным, и мы достигнем отличных результатов. Как говорил один умный человек, возможно, мы все приплыли на разных кораблях, но сейчас мы в одной лодке. Наша новая сказка "Огниво" выходит в прокат 24 октября, фактически на той же дате мы выпускали год назад "По щучьему велению", сборы которого нас всех порадовали. Надеюсь, что и в это раз не подкачаем», — говорит продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
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