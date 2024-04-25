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Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво»

25 апреля
2024 год

Новости кино >>
25 апреля 2024
Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г.Х Андерсона. Актриса воплотила образы волшебных птиц Гамаюн и Алконост, которые встречают героев в небесном саду. Картина производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF при поддержке Фонда кино выйдет в прокат 24 октября 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором ленты.

Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво»
фото: Централ Партнершип

В центре сюжета картины режиссера Александра ВойтинскогоПо щучьему велению») – приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто! Притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит огниво, а оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. Это наш первый совместный опыт работы за все годы существования наших компаний, но я уверен, что он будет позитивным, и мы достигнем отличных результатов. Как говорил один умный человек, возможно, мы все приплыли на разных кораблях, но сейчас мы в одной лодке. Наша новая сказка "Огниво" выходит в прокат 24 октября, фактически на той же дате мы выпускали год назад "По щучьему велению", сборы которого нас всех порадовали. Надеюсь, что и в это раз не подкачаем», — говорит продюсер, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво»
фото: Централ Партнершип

В фильме также играют Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин. Съемки проекта проходили в Новгородской области: на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья, а также в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.
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№ 1
Киноман1985   25.04.2024 - 18:36
а кто-то же играл 4 роли, если не путаю.не такая старая новость. вижу, это уже обыденность. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
ОгнивоПо щучьему велению

фотографии >>
Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» фотографии
Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» фотографии
Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» фотографии
Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво» фотографии
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