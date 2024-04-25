Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей в фильме «Огниво»

что почитать?

Интервью Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей» Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино

Фестивальная колонка «Нелюбимка»: Niletto, которое мы заслужили Дебютный фильм из программы документального конкурса ММКФ-2024

Интервью Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность» Актер — о съемках сериала «Ректор», любви к учебе и страхе змей

Интервью Андрей Фролов: «Внутри Астафьева столько всего замешано! Это подарок для артиста» Актер – о главном герое «Горького 53», трагической любовной линии и дисциплине, обеспечивающей успех

Спутник телезрителя «На острие»: Танцы с саблями В ночь с 22 на 23 апреля, 00:40, Дом Кино

Лайфстайл «Меня не зовут на кастинги»: Татьяна Васильева об отсутствии работы в кино Актриса так и не смогла подстроиться под современность