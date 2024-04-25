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Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая

25 апреля
2024 год

Новости кино >>
25 апреля 2024
Премьера новой главы в истории «Бывших» — сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым — состоится 16 мая в онлайн-кинотеатре START. Проект расскажет, как скромная начинающая писательница Лена Огурцова, безуспешно обивающая пороги издательств, стала сверхпопулярной Еленой Берн, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Действие сериала «Красные линии» происходит за три года до событий «Бывших». Лена Огурцова (Полина Гагарина) много лет пишет свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем (Ростислав Бершауэр) и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но едва обретя надежду, Лена становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов). Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на ее роман, у Наумова совсем другие планы — и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости.

«Как и другие герои “Бывших”, моя героиня страдает от зависимостей: Лена находится в абьюзивных отношениях с мужем, от которого она пытается сбежать. Следом она попадает в нездоровые отношения с Михаилом Наумовым, ее кумиром и известным писателем. Также в нашем киноромане поднимается тема родителей и детей. Я думаю здесь очень много актуальных тем, которые будут близки зрителю», — говорит Полина Гагарина.

«Красные линии». Трейлер №2. New


В «Красных линиях», как и в «Бывших», люди идут на поводу своих желаний и страстей. Зрителя ждет немало любовных сцен, в том числе и с участием Полины Гагариной. «Любовные сцены мне давались нелегко, но меня очень поддерживали режиссер и, конечно же, мой партнер Илья Любимов», — рассказывает актриса. В свою очередь, Илья Любимов считает, что сцены близости получились во многом благодаря Полине. «Полина — большая артистка, воплощение мастерства, профессионализма и таланта. И, как это бывает и в жизни, будучи женщиной, обстановку на площадке во время съемок любовных сцен контролировала именно она. Чувственность — это сильная сторона Полины, и тут я просто следовал за ней», — говорит Любимов.

Также в сериале сыграли Александра Флоринская, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк и другие. Режиссером «Красных линий» выступает Гамлет Дульян.
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Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая фотографии
Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая фотографии
Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая фотографии
Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая фотографии
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