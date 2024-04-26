Петр Рыков сразится с контрабандистами в сериале «Кордон»

Стартовали съемки детективного сериала «Кордон» с Петром Рыковым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, где состоится премьера проекта. Съемки пройдут в окрестностях Великого Новгорода.
фото: пресс-служба ТВ-3
По сюжету бывший пограничник Саша Дымов (Петр Рыков) возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. Путь в органы правопорядка Дымову заказан, и, чтобы заработать на жизнь, он устраиваетс автомехаником в сервис к своему другу Трофимычу (Владимир Капустин). Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные тропы контрабандистов, большие деньги, оружие и преступники, мечтающие скрыться от преследования за кордоном. Дымов, будучи отличным бойцом и просто неравнодушным человеком, вновь – иногда случайно, иногда по своей воле – попадает в эпицентр разборок. Попутно главному герою предстоит решить личные вопросы с бывшей женой Юлей (Анастасия Сорокина), которая не дождалась Дымова из тюрьмы и вышла замуж за его лучшего друга (Алексей Анищенко). Испытывая чувство вины, Юля все еще сомневается в правильности своего выбора. Вместе с тем в жизни Александра появляется красавица Маша (Анастасия Рысева), местная почтальонша. Но готов ли Дымов к новым отношениям? Ведь желание разобраться в том, кто подставил его и отправил его за решетку, заставляет героя все чаще обращаться к прошлому.
«Мой герой – человек действия. В прошлом он несправедливо пострадал и понес суровое наказание, но, как говорится, без преодоления нет торжества. После тюрьмы Саша заново выстраивает фундамент своей жизни. Он хочет быть при деле, такой богатырь на заставе. Обостренное чувство справедливости – это его сила, которая его ведет и поддерживает. Сейчас вокруг много примеров людей, которые честно и преданно несут свою службу – на любых позициях. Всегда интересно сталкиваться с настоящими героями, которые делают то, что должны. И хочется их выразить на экране. Кроме того, съемки проходят в Великом Новгороде, а это город, где родился и прожил пять лет, поэтому у меня не было сомнений, соглашаться ли на участие в проекте. Я очень рад вновь оказаться здесь», — говорит Петр Рыков.
фото: пресс-служба ТВ-3
Режиссерское кресло занял Юрий Осипов, который снял для ТВ-3 первый сезон мистического комедийного сериала «СуперИвановы». В «Кордоне» тоже не обойдется без мистики – за эту линию отвечает знахарка баба Шура (Алла Малкова), использующая свои способности на благо жителей Кордонки.
«Это история о жизни людей в глубинке. Здесь одновременно боевик, мелодрама, комедия. И герой – как некий идеал, к которому хочется стремиться. Наш Саша Дымов, несмотря на молодой возраст, очень многое прошел. Он уже на все смотрит другими глазами, не принимает спонтанных решений, всегда собран и ко всему готов. Это очень цельный персонаж, которого обстоятельства не испортили, а закалили. Тем более, у Дымова еще есть личная трагедия – жена ушла к другому, оставив много шрамов на сердце», — добавляет режиссер.
Сезон будет состоят из 48 серий. Первый съемочный блок завершится в августе. Основные локации находятся в Новгородской области – в деревнях Волынь и Боровичи. Интерьерные съемки проходят в настоящих жилых домах, поскольку команда проекта стремится к максимальной достоверности в изображении жизни простой глубинки. В кадре также будет много живописных природных объектов. По словам режиссера Юрия Осипова, выбранные локации – полноценное действующее лицо проекта.
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