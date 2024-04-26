Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп»

26 апреля
2024 год

Новости кино >>
26 апреля 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из фильма «Всемирный потоп», в котором героиня Джоди Комер рожает в самый разгар катастрофы. Картину в российский прокат выпустит 1 мая компания «Экспонента фильм».

«Всемирный потоп». Отрывок new


По сюжету дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.

Режиссером картины выступила Махалия Бело. Главные роли также исполнили Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг.

Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп»
фото: Экспонента фильм

«Всемирный потоп» снят по мировому бестселлеру Меган Хантер. За сценарий отвечает Элис Бирч, автор сериалов «Наследники» и «Нормальные люди». Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   26.04.2024 - 22:00
Пока все нравится. Катастрофа мирового масштаба. Девушка рожает младенца и пытается выжить, так просто и понятно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мама тебя защитит»: опубликован тизер-трейлер фильма-катастрофы «Всемирный потоп» с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем
персоны
Элис БирчБенедикт КамбербэтчДжоди КомерМарк Стронг
фильмы
Всемирный потопНаследникиНормальные люди

фотографии >>
Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп» фотографии
Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп» фотографии
Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп» фотографии
Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Решетников
25 апреля ушёл из жизни актёр Василий Решетников.
Зураб Базоркин
24 апреля ушёл из жизни актёр Зураб Базоркин.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Анатолий Горячев
Владислав Дворжецкий
Александр Клюквин
Александр Обласов
Андрей Саминин
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Люк Брейси
Джордана Брюстер
Стана Катич
Ивана Милишевич
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Марианна Хоппе
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Бриллиантовая рука
комедия, приключения
СССР, 1968
Остров проклятых
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2009
Неприличные гости
комедия
Россия, 2024
Почему ты?
драма, эротика
Россия, 2024
Блиндаж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
Зло не существует
драма
Япония, 2023
Наследник
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Канада, Франция, 2023
Пушистые спасатели: Новая команда
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Собачий побег
комедия, мелодрама, приключения, фильм о животных
Индия, 2023
Астрал. Шёпот мертвых
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2019
За пределами. Над водой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
За пределами. Оставить след
приключения, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram