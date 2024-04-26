Джоди Комер рожает в разгар катастрофы в отрывке из фильма «Всемирный потоп»

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из фильма «Всемирный потоп», в котором героиня Джоди Комер рожает в самый разгар катастрофы. Картину в российский прокат выпустит 1 мая компания «Экспонента фильм».
«Всемирный потоп». Отрывок new
По сюжету дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.
«Всемирный потоп» снят по мировому бестселлеру Меган Хантер. За сценарий отвечает Элис Бирч, автор сериалов «Наследники» и «Нормальные люди». Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).
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