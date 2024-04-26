«Стыд» победил на 46-м Московском международном кинофестивале

Лучшим фильмом 46-го Московского международного кинофестиваля стала картина режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд» (Мексика, Катар). Актер Хуан Рамон Лопес, сыгравший в ленте, получил приз за лучшую мужскую роль, объявили на церемонии закрытия смотра.
фото: пресс-служба ММКФ
Дебютный игровой полнометражный фильм Мигеля Сальгадо рассказывает историю приятелей Педро и Лусио – их похищают и заставляют сражаться друг с другом, выбраться из плена сможет только один. Тот, кто выживет. Победителем становится Педро, однако свобода не приносит ему радости. Семья Лусио ничего не знает о судьбе своего близкого. И герой рассказывает им правду.
За лучшую женскую роль отметили Марике Бейкирх, сыгравшую в картине Силке Эндерс «Шлимазл» (Германия). Приз за лучший фильм конкурса документального кино получила иранская лента «Ладья» режиссера Сэма Калантари. В коротком метре победил испанский фильм «Партнеры», который поставил Хосе Мария Флорес. Специальным призом жюри удостоили картину Асифа Ислама из Бангладеша «Нирвана». Приз за лучшую режиссерскую работу получила постановщица из Ирана Нахид Азизи Седиг за работу «Дыхание холода».
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