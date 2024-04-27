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«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю

27 апреля
2024 год

Новости кино >>
27 апреля 2024
Японская мультипликация активно осваивает фестиваль в Анси, увеличивает присутствие на Netflix и планирует прокат по всему миру. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о боевой «Легенде о голодных волках» или о дебютном проекте соратника Макото Синкая), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 За два дня до премьеры на Netflix «Ультрамена: Путь к вершине» покажут на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

🔘 Основную программу этого смотра, проходящего в тихом французском городке, также украсят «Бакэнэко Андзу» Ёко Куно, «Твой цвет» Наоко Ямады, «Чердак Раджера» студии Ponoc и «Тотто у окна» Синносукэ Якувы. В сериальную секции попали кукольный «Консьерж покемонов» и хулиганский «Предсмертный список зомби», а в раздел Contrechamp — «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика».

🔘 «Эпизод с Наги» начнет покорять США и Канаду с 28 июня: стоящая за футбольной франшизой «Блю Лок» студия 8bitО моем перерождении в слизь», третий сезон «Лагеря на свежем воздухе») не стала дожидаться финального свистка в японском прокате (нам остаются лучшие моменты в нарезке из нового трейлера).

🔘 На официальном YouTube-канале компании Aniplex можно посмотреть первые 3 минуты и 44 секунды «Трапеции» — нового полнометражного аниме про айдолов от CloverWorksРок-тихоня!», «Семья шпиона»), чья премьера в Японии намечена на 10 мая:



🔘 Нашумевший лайв-экшн по «Ван-Пису» обзавелся новым сценаристом (по совместительству — со-шоураннером) Джо Тракзом, а явит себя миру второй сезон пиратского эксклюзива Netflix в 2025-м.

🔘 Стриминг-гигант также определился с датой премьеры «Чердака Раджера» (5 июля), который будет показывать под именем «Воображаемое» (The Imaginary), и приобрел права на трансляцию игрового сериала по «Золотому Камую», о чем немедленно похвастался в трейлере.

🔘 «Игра на триллион», уже частично превращенная в аниме студией MadhouseПровожающая в последний путь Фрирен», «Тетрадь смерти»), попробует свои силы и в качестве игрового фильма, о чем предупреждает трейлер.

🔘 Пережившего не одну экранизацию «Черного Джека» легендарного Осаму Тэдзуки ждет новое многосерийное путешествие: премьера игрового шоу назначена на 30 июня.

🔘 Манга «Мой сэмпай раздражает!» закончится на 13 томе: с момента выхода первого экземпляра минуло уже семь лет.

Читать Что нужно знать про «Блю Лок» — адреналиновую драму о сути футбола
БЕРЕГИ ПОКЕБОЛ СМОЛОДУ!

Компания Pokémon запустила рекламную кампанию кукольный веб-сериал «Веселые времена на острове Монпоке» (Fun Times at Monpoké Island) с участием Пикачу, Деденне, Смиргла и других. Серия из шести трехминутных эпизодов доступна на официальном YouTube-канале.


Покемоны занимают особое место в индустрии видеоигр и развлечений. Чтобы познакомить младенцев и маленьких детей в Японии с этим удивительным миром, франшиза создала бренд Monpoké, который теперь расширяет аудиторию и будет доступен за пределами Азии. В сотрудничестве с французской маркой одежды класса люкс Bonpoint и ведущим мировым издательством Scholastic подрастающим тренерам покемонов в США, Канаде и Великобритании Monpoké предлагает книги с картинками, настольные игры и очаровательную линейку одежды: в нее входят пижамный комплект, свитер, джинсовые куртка и шапочка, сумка-тоут и многое другое.

Читать «Консьерж покемонов» — терапевтическая история о карманных монстрах
ЛЮБОВЬ И ДЕМОНЫ

У грядущего полнометражного аниме «Моя девушка — они» от студии ColoridoСжечь ведьму», «Тайфун Норуды»), которое мы уже отмечали в списке самых интересных премьер весны, появился новый трейлер (предыдущий можно посмотреть тут). В ролике звучит эндинг Uso Janai и трек Blues in the Closet в исполнении японской рок-группы ZutomayoЧеловек-бензопила», «Плавучий дом»). Подростковое фэнтези выйдет на Netflix уже 24 мая.

«Моя девушка — они». Трейлер на японском языке

Безотказный первоклассник Хираги Ясуцэ пытается наладить дружеские отношения с окружающими и избегает конфликтов из страха быть отвергнутым. Однажды он встречает юную демонессу Цумуги, которая пришла в мир людей на поиски пропавшей матери. Девушка ценит честность в отношениях и совершенно не переживает, что о ней подумают другие. Необычная парочка отправляется в путешествие, попутно выясняя, к чему приводит полный контроль эмоций и подавление истинных чувств.

Читать «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — еще один фильм Netflix от студии Colorido
БЕЛЫЙ НИНДЗЯ

Комедийное аниме «Мальчик-ниндзя Рантаро: Сильнейший стратег отряда ниндзя Докутакэ», анонсированное почти два месяца назад, обзавелось новым тизером. Полнометражную историю о юных учениках академии синоби от студии Ajia-doВласть книжного червя», «Инцидент Кэмоно») японские зрители увидят в декабре этого года.

«Мальчик-ниндзя Рантаро: Сильнейший стратег отряда ниндзя Докутакэ». Тизер №2 на японском языке (new)

Это первая экранизация ранобэ Кадзухисы СакагутиДни Мидори», «Ёсимунэ»), вдохновленного одноименной мангой Собэй Амако. Учитель Хансукэ Дои отправляется на поединок с Соннамоном Мороидзуми из клана Тасогарэдоки и бесследно исчезает. Пока Ямада-сэнсэй и старшекурсники разыскивают пропавшего наставника, Рантаро, Симбэй, Киримару и другие первогодки ничего не подозревают и продолжают жить как обычно. Однако их мирную повседневность нарушает появление загадочного ниндзя в белом.

Читать Романтическое аниме «Любовь с кончиков пальцев» от той же студии
ВАШ «БЕЗУМНЫЙ МАКС» — НЕ АНИМЕ?

В интервью по случаю премьерных показов «Фуриосы: Хроник Безумного Макса» продюсер Даг Митчелл рассказал, что судьба проекта могла сложиться совершенно по-иному. Сценарий был завершен еще до выхода нашумевшей «Дороги ярости», а история валькирии постапокалипсиса задумывалась как аниме-проект под названием «Персик» (The Peach). Режиссером должен был стать Махиро Маэда — постановщик двух эпизодов «Аниматрицы», дизайнер персонажей «Евангелиона» и ответственный за ключевую анимацию в «Навсикае из долины ветров», «Порко Россо» и «Небесном замке Лапута».

«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю

Пятый фильм в культовой франшизе «Безумный Макс», придуманный и снятый несгибаемым Джорджем Миллером, выйдет в мировой прокат 24 мая. Фуриосу и Дементуса сыграли Аня Тейлор-ДжойПрошлой ночью в Сохо», «Ход королевы») и Крис ХемсвортТор: Рагнарёк», «Гонка»).

Читать Феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
КТО СКАЗАЛ «ЧИ»

Студия Marza Animation PlanetОбитель зла: Вендетта», «Люпен III: Первый») умиляет первым трейлером пятого сезона «Милого дома Чи». Крошечную потеряшку Чи, отставшую от мамы-кошки, нашел мальчик Ёхэй Ямада — и теперь они друзья-неразлучники. Новые приключения семьи Ямада на окинавском побережье, основанные на популярной манге Канаты Конами, начнутся на Netflix в июле, во время летних каникул.

«Милый дом Чи». 5 сезон. Трейлер на японском языке (new)

Режиссером заявлен постановщик двух предыдущих сезонов Киминори Кусано. Вместе с ним к проекту вернутся сценаристка Мисудзу ТибаМонолог фармацевта», «Акватоп белого песка») и композитор Кэндзи КондоКафе «У Белого Медведя», «Дракорничная Госпожи Кобаяси»). Любопытную кошечку всё также озвучивает Сатоми Короги (Нацуко Ясима из «Ресторана медуз»), Ёхэя — Рёко Сираиси (Гугу из «Для тебя, Бессмертный»), а их новую знакомицу Айну — Ю Сэридзава (Рин Канаоя из «Опасности в моем сердце»).

Читать «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит» — милейшее аниме про заботливого мурлыку
Бонус: одна из последних работ покойного Акиры Ториямы — логотип, созданный к 20-летию города Киёсу.

«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю

Иллюстрация, на которой изображен самурай с традиционной прической тёнмагэ и катаной, отсылает к времена знаменитого полководца Оды Нобунаги, который использовал замок Киёсу в качестве военной базы в эпоху Сэнгоку (период воюющих провинций).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об эволюции главной героини «Призрака в доспехах» или о музыке и кино, повлиявших на Наоко Ямаду, а также последнее интервью Акиры Ториямы.
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№ 1
Мария Бардина   27.04.2024 - 10:14
Новсти про Гибли интересные. В общем, есть что посмотреть Зачем так название переводить. Либо Golden kamui, либо Золотое божество. читать далее>>
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«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю фотографии
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