«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю

Японская мультипликация активно осваивает фестиваль в Анси, увеличивает присутствие на Netflix и планирует прокат по всему миру. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о боевой
«Легенде о голодных волках
» или о дебютном проекте
соратника Макото Синкая
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 За два дня до премьеры на Netflix
«Ультрамена: Путь к вершине
» покажут на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.
🔘 Основную программу этого смотра, проходящего в тихом французском городке, также украсят «Бакэнэко Андзу
» Ёко Куно
, «Твой цвет
» Наоко Ямады
, «Чердак Раджера»
студии Ponoc
и «Тотто у окна
» Синносукэ Якувы
. В сериальную секции попали кукольный «Консьерж покемонов»
и хулиганский «Предсмертный список зомби»
, а в раздел Contrechamp — «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика»
.
🔘 «Эпизод с Наги
» начнет покорять США и Канаду с 28 июня: стоящая за футбольной франшизой «Блю Лок
» студия 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», третий сезон «Лагеря на свежем воздухе
») не стала дожидаться финального свистка в японском прокате (нам остаются лучшие моменты в нарезке из нового трейлера
).
🔘 На официальном YouTube-канале компании Aniplex
можно посмотреть первые 3 минуты и 44 секунды «Трапеции
» — нового полнометражного аниме про айдолов от CloverWorks
(«Рок-тихоня!
», «Семья шпиона
»), чья премьера в Японии намечена на 10 мая:
🔘 Нашумевший лайв-экшн по «Ван-Пису
» обзавелся новым сценаристом (по совместительству — со-шоураннером) Джо Тракзом
, а явит себя миру второй сезон пиратского эксклюзива Netflix
в 2025-м.
🔘 Стриминг-гигант также определился с датой премьеры «Чердака Раджера
» (5 июля), который будет показывать под именем «Воображаемое»
(The Imaginary), и приобрел права на трансляцию игрового сериала по «Золотому Камую
», о чем немедленно похвастался в трейлере
.
🔘 «Игра на триллион
», уже частично превращенная в аниме студией Madhouse
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Тетрадь смерти
»), попробует свои силы и в качестве игрового фильма, о чем предупреждает трейлер
.
🔘 Пережившего не одну экранизацию «Черного Джека
» легендарного Осаму Тэдзуки
ждет новое многосерийное путешествие: премьера игрового шоу назначена на 30 июня.
🔘 Манга «Мой сэмпай раздражает!
» закончится на 13 томе: с момента выхода первого экземпляра минуло уже семь лет.
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Что нужно знать про «Блю Лок» — адреналиновую драму о сути футбола
БЕРЕГИ ПОКЕБОЛ СМОЛОДУ!
Компания Pokémon запустила
рекламную кампанию
кукольный веб-сериал «Веселые времена на острове Монпоке
» (Fun Times at Monpoké Island) с участием Пикачу, Деденне, Смиргла и других. Серия из шести трехминутных эпизодов доступна на официальном YouTube-канале.
Покемоны
занимают особое место в индустрии видеоигр и развлечений. Чтобы познакомить младенцев и маленьких детей в Японии с этим удивительным миром, франшиза
создала бренд Monpoké
, который теперь расширяет аудиторию и будет доступен за пределами Азии. В сотрудничестве с французской маркой одежды класса люкс Bonpoint
и ведущим мировым издательством Scholastic
подрастающим тренерам покемонов в США, Канаде и Великобритании Monpoké предлагает книги с картинками, настольные игры и очаровательную линейку одежды: в нее входят пижамный комплект, свитер, джинсовые куртка и шапочка, сумка-тоут и многое другое.
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«Консьерж покемонов» — терапевтическая история о карманных монстрах
ЛЮБОВЬ И ДЕМОНЫ
У грядущего полнометражного аниме «Моя девушка — они
» от студии Colorido
(«Сжечь ведьму
», «Тайфун Норуды
»), которое мы уже отмечали в списке самых интересных премьер весны
, появился новый трейлер (предыдущий можно посмотреть тут
). В ролике звучит эндинг Uso Janai
и трек Blues in the Closet
в исполнении японской рок-группы Zutomayo
(«Человек-бензопила
», «Плавучий дом
»). Подростковое фэнтези выйдет на Netflix
уже 24 мая.
«Моя девушка — они». Трейлер на японском языке
Безотказный первоклассник Хираги Ясуцэ пытается наладить дружеские отношения с окружающими и избегает конфликтов из страха быть отвергнутым. Однажды он встречает юную демонессу Цумуги, которая пришла в мир людей на поиски пропавшей матери. Девушка ценит честность в отношениях и совершенно не переживает, что о ней подумают другие. Необычная парочка отправляется в путешествие, попутно выясняя, к чему приводит полный контроль эмоций и подавление истинных чувств.
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«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — еще один фильм Netflix от студии Colorido
БЕЛЫЙ НИНДЗЯ
Комедийное аниме «Мальчик-ниндзя Рантаро: Сильнейший стратег отряда ниндзя Докутакэ
», анонсированное
почти два месяца назад, обзавелось новым тизером. Полнометражную историю о юных учениках академии синоби от студии Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Инцидент Кэмоно
») японские зрители увидят в декабре этого года.
«Мальчик-ниндзя Рантаро: Сильнейший стратег отряда ниндзя Докутакэ». Тизер №2 на японском языке (new)
Это первая экранизация ранобэ Кадзухисы Сакагути
(«Дни Мидори
», «Ёсимунэ
»), вдохновленного одноименной мангой Собэй Амако
. Учитель Хансукэ Дои отправляется на поединок с Соннамоном Мороидзуми из клана Тасогарэдоки и бесследно исчезает. Пока Ямада-сэнсэй и старшекурсники разыскивают пропавшего наставника, Рантаро, Симбэй, Киримару и другие первогодки ничего не подозревают и продолжают жить как обычно. Однако их мирную повседневность
нарушает появление загадочного ниндзя в белом.
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Романтическое аниме «Любовь с кончиков пальцев» от той же студии
ВАШ «БЕЗУМНЫЙ МАКС» — НЕ АНИМЕ?
В интервью по случаю премьерных показов «Фуриосы: Хроник Безумного Макса
» продюсер Даг Митчелл
рассказал, что судьба проекта могла сложиться совершенно по-иному. Сценарий был завершен еще до выхода нашумевшей «Дороги ярости
», а история валькирии постапокалипсиса задумывалась как аниме-проект под названием «Персик»
(The Peach). Режиссером должен был стать Махиро Маэда
— постановщик двух эпизодов «Аниматрицы
», дизайнер персонажей «Евангелиона
» и ответственный за ключевую анимацию в «Навсикае из долины ветров
», «Порко Россо
» и «Небесном замке Лапута
».
Пятый фильм в культовой франшизе «Безумный Макс
», придуманный и снятый несгибаемым Джорджем Миллером
, выйдет в мировой прокат 24 мая. Фуриосу и Дементуса сыграли Аня Тейлор-Джой
(«Прошлой ночью в Сохо
», «Ход королевы
») и Крис Хемсворт
(«Тор: Рагнарёк
», «Гонка
»).
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Феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
КТО СКАЗАЛ «ЧИ»
Студия Marza Animation Planet
(«Обитель зла: Вендетта
», «Люпен III: Первый
») умиляет первым трейлером пятого сезона «Милого дома Чи
». Крошечную потеряшку Чи, отставшую от мамы-кошки, нашел мальчик Ёхэй Ямада — и теперь они друзья-неразлучники. Новые приключения семьи Ямада на окинавском побережье, основанные на популярной манге Канаты Конами
, начнутся на Netflix
в июле, во время летних каникул.
«Милый дом Чи». 5 сезон. Трейлер на японском языке (new)
Режиссером заявлен постановщик двух предыдущих сезонов Киминори Кусано
. Вместе с ним к проекту вернутся сценаристка Мисудзу Тиба
(«Монолог фармацевта
», «Акватоп белого песка
») и композитор Кэндзи Кондо
(«Кафе «У Белого Медведя
», «Дракорничная Госпожи Кобаяси
»). Любопытную кошечку всё также озвучивает Сатоми Короги
(Нацуко Ясима из «Ресторана медуз
»), Ёхэя — Рёко Сираиси
(Гугу
из «Для тебя, Бессмертный
»), а их новую знакомицу Айну — Ю Сэридзава
(Рин Канаоя из «Опасности в моем сердце
»).
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«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит» — милейшее аниме про заботливого мурлыку
Бонус
: одна из последних работ покойного Акиры Ториямы
— логотип, созданный к 20-летию города Киёсу.
Иллюстрация, на которой изображен самурай с традиционной прической тёнмагэ и катаной, отсылает к времена знаменитого полководца Оды Нобунаги, который использовал замок Киёсу в качестве военной базы в эпоху Сэнгоку (период воюющих провинций).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об эволюции главной героини «Призрака в доспехах» или о музыке и кино, повлиявших на Наоко Ямаду, а также последнее интервью Акиры Ториямы
.
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