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«Вам нужен прекрасный мужчина»: дворник Тимофей Трибунцев расстается с Анной Уколовой в отрывке из «Дяди Леши»

27 апреля
2024 год

Новости кино >>
27 апреля 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из «Дяди Леши».

«Дядя Лёша». Отрывок


В ролике главный герой в исполнении Тимофея Трибунцева объясняет директрисе детдома Анне Уколовой, почему они не могут быть вместе.

Проект производства компании «Место силы» и студии LOOKFILM переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами — он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.

«Вам нужен прекрасный мужчина»: дворник Тимофей Трибунцев расстается с Анной Уколовой в отрывке из «Дяди Леши»

Компанию Трибунцеву и Уколовой в комедии составили Сергей Лавыгин и Григорий Дудник. Премьера сериала состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре KION.

«Дядя Леша» победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальная музыка».
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