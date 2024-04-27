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Медиаплатформа «Смотрим» покажет перед майскими праздниками мелодрамы с Ириной Розановой, Юрием Батуриным и Анной Тараторкиной

27 апреля
2024 год

Новости кино >>
27 апреля 2024
На медиаплатформе «Смотрим» 28 апреля состоится премьера мелодраматических сериалов «Мелодия для двоих», «Взрослые дочери», «Не разбей мое сердце», «Острое блюдо» и «Галка», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

«ОбниМАЙские» new


«Мелодия для двоих» расскажет про хозяйку бюро переводов Викторию Сафонову (Анна Тараторкина), которая уверена, что все в жизни должно идти по плану и подчиняться графикам. Она замужем за предпринимателем Константином (Алексей Фатеев). Они женаты уже десять лет, но детей у них нет. Оба супруга много работают и практически не отдыхают, поэтому врач рекомендует им отпуск. Сафоновы заказывают путевку в Турцию. Но у секретарши Константина Марины, дочери богатого судовладельца, свои планы на босса. Она подстраивает все так, что Вика отправляется в Турцию одна, а у нее самой появляется возможность соблазнить Константина. По прибытии в отель выясняется, что номер Вики по ошибке продали также и другому гостю – музыканту-саксофонисту Максиму Разбегину (Дмитрий Миллер).

В «Галке» медсестра Галка (Ксения Гусева) считает себя счастливым человеком: работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея (Иван Клещевников). Но однажды она узнает невероятную тайну своего рождения, и это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, ее мать, продавщица Тамара (Зоя Буряк), и отец-алкоголик Витя (Виктор Супрун) ей неродные. Много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг: поменяла детей в роддоме – свою темноволосую дочку на светловолосую Галку. Не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли, и как же на самом деле должна была сложиться ее судьба.

«Галка»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главная героиня мелодрамы «Не разбей мое сердце» — студентка Алена Павлова в исполнении Анны Мельниковой — мечтает иметь детей, любимое дело и верного любящего мужа. Но когда-то девушке сделали необычное предсказание: как только Алена полюбит кого-то, к ее избраннику тотчас же придет слава и богатство, но он сразу же ее бросит. А рядом с Аленой останется лишь тот, кому нужна она сама, а не ее дар. Алена не верила в предсказание, пока оно не начало сбываться и приносить несчастья. В сериале также заняты Анна Миклош, Екатерина Семенова и другие актеры.

«Острое блюдо» Егора Баринова поведает об Ирине Рублевой (Екатерина Данилова), собирающейся отпраздновать свой день рождения в турецком отеле, куда ее семью пригласили друзья – супруги Люда (Анна Бачалова) и Борис (Баринов). Но праздник оказывается испорчен: Ирина узнает, что ее муж Вадим (Юрий Батурин) не сможет приехать из-за важных дел. На курорте Ирина знакомится с романтичным турком Керемом (Оузхан Чеми), который влюбляется в нее и обещает ждать всю жизнь. Для героини это шанс вырваться из невыносимого брака, где свекровь тиранит ее, а муж – бьет.

«Взрослые дочери»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Ирина Розанова во «Взрослых дочерях» воплотит образ заслуженного учителя России Галины Федоровны Борзовой. Однажды она узнает, что в ее семье серьезные проблемы. Ее взрослые дочери Ольга (Анастасия Веденская), Мария (Мария Антонова) и Ирина (Полина Гальченко) почти не общаются между собой. Галина Федоровна решает воссоединить семью. Но для этого ей предстоит помочь дочкам решить не только их личные, но и профессиональные проблемы. И даже вступить в опасную криминальную игру, приняв участие в спасении бизнеса зятя от главаря банды мошенников.
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