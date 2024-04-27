Второй Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc пройдет в конце августа

Объявлены даты проведения Второго фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+ Doc. Согласно пресс-службе смотра, он пройдет с 23 по 26 августа.
Для участия в фестивале принимаются работы, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не размещались в свободном доступе в Интернете и не номинировались на других конкурсах. Российские стриминговые платформы могут заявить на ORIGINAL+ Doc любой эпизод документального сериала или неигровой фильм хронометражем от 25 минут до полутора часов. Работы следует присылать до 20 июля включительно на электронный адрес elena@midexpo.org
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По словам программного директора фестиваля Сусанны Альпериной, «за год, прошедший со времени проведения Первого фестиваля стриминговых платформ ORIGINAL+ Doc, количество документальных фильмов и сериалов на российских стримингах увеличилось настолько, что теперь подобного контента хватает на несколько фестивалей. И такая тенденция не может не радовать. Неигровое кино представлено в разных формах и жанрах, и есть из чего выбирать. Мы постараемся предоставить на суд первых зрителей самые качественные проекты. Напомним, что такие участники и призеры прошлого года, как "История российских компьютерных игр", "Алексей Балабанов. Послесловие...", "Большая битва", "Медведева против Медведевой" и другие были номинированы в течение года на ряд престижных премий и продолжают получать награды. У некоторых из наших участников сложилась хорошая прокатная судьба: документальное кино стали смотреть в кинотеатрах. Мы рады сделать все возможное для продвижения неигрового направления в кинематографе и в этом году».
Проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ. Призы вручат в номинациях «Самый ожидаемый документальный проект», «Оригинальный документальный сериал (фильм)», «Оригинальное режиссерское видение», «Оригинальное операторское видение», «Оригинальная история», «Оригинальный герой», «Оригинальная героиня», «Оригинальная коллаборация», «Спецприз от "Российской газеты"» и «Спецприз от Жюри СМИ».
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