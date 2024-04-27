Третий сезон «Нашего спецназа» с Сергем Горобченко стартует 28 апреля

На Пятом канале 28 апреля в 12.30 стартует третий сезон детектива «Наш спецназ», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
По сюжету командир отряда «Трефы» Илья Фомин второй год живет и служит в Петербурге. Слава о его крутом нраве уже распространилась по всему городу. Он, как и его тотем тайпан, никогда не нападает первым. Но готов залезть в любое пекло ради справедливости.
«Моему герою присуща такая яркая черта характера как честность. Правдолюбие является его особенностью, которая ему в жизни и помогает, и в чём-то мешает. Он не может лукавить, обманывать, но иногда сталкивается с ситуациями, где приходится терпеть и молчать. Это добавляет нотку юмора персонажу. Это человек крайностей, что заставляет в работе всегда идти до конца», — поведал о своем герое Сергей Горобченко.
«Наш спецназ-3». ТВ-ролик
Под обаяние командира «Трефов» попадают следователь Наталья Зубкова и психиатр Виктория Ефремова. В этом сезоне к Фомину из Москвы приедет дочь Варя. Сына Гарика придется вытаскивать из различных неприятностей, в которые тот будет постоянно попадать. «Детские» проблемы ждут и семью Богатовых. Дочь Диана подросла и поступила на службу в ППС. Во время патрулирования девушка становится свидетелем убийства. Сын Фомина влюбляется в Диану, но объект ее внимания — «Ромео». После расставания с Алиной он снова вольный охотник и похититель женских сердец. Личных сложностей хватает и у остальных бойцов. «Туча» начнет конфликтовать с женой, чтобы не стать подкаблучником. У «Ланцета» вспыхнут чувства к Алине с новой силой. Кроме того, ему внезапно позвонит отец, с которым он не общался много лет.
По словам актера Матвея Жизневского, «у Шекспира был Ромео, который любил одну женщину и умер с ней в один день. Мой герой любит разных женщин. На первый взгляд он кажется легкомысленным. Но за всей этой игривостью скрывается глубокий персонаж с проблемами, которые, возможно, в настоящий момент он не в состоянии решить. Сейчас он просто не готов к серьезным отношениям».
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