Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость»

По сюжету год назад муж Иры Валера ушел к молодой любовнице, бросив ее с двумя детьми. Ире пришлось взять ответственность за себя и детей в свои руки и открыть небольшой салон красоты, где она – и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей – первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, они сближаются и начинают тайно встречаться. Их начинает мучать совесть – оба не привыкли врать и скрываться. Андрей и Ира решают рассказать всем о романе, но его жена попадает в аварию, после которой становится инвалидом.
«Наш проект расскажет о пути к счастью. О том, что нельзя отказываться от своей любви и мечты. Моя героиня много переосмыслит в своей жизни и сумеет найти в себе силы, чтобы преодолеть все трудности», — говорит Вера Шпак.
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