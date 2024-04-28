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Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость»

28 апреля
2024 год

Новости кино >>
28 апреля 2024

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Александры Бутько «Вторая молодость». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Вера Шпак и Иван Батарев.

Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету год назад муж Иры Валера ушел к молодой любовнице, бросив ее с двумя детьми. Ире пришлось взять ответственность за себя и детей в свои руки и открыть небольшой салон красоты, где она – и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей – первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, они сближаются и начинают тайно встречаться. Их начинает мучать совесть – оба не привыкли врать и скрываться. Андрей и Ира решают рассказать всем о романе, но его жена попадает в аварию, после которой становится инвалидом.

«Наш проект расскажет о пути к счастью. О том, что нельзя отказываться от своей любви и мечты. Моя героиня много переосмыслит в своей жизни и сумеет найти в себе силы, чтобы преодолеть все трудности», — говорит Вера Шпак.
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Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость» фотографии
Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость» фотографии
Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость» фотографии
Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость» фотографии
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