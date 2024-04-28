Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость»

что почитать?

«Люди в черном 3»: Кувырок назад

Сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым выйдет в середине мая

Петр Рыков сразится с контрабандистами в сериале «Кордон»

Премьера фильма «Шпион на всю голову»

Актер — о съемках сериала «Ректор», любви к учебе и страхе змей

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Фестивальная колонка

ММКФ и БРИКС: как пишется история кино

Страны БРИКС — об особенностях своей аудитории, перспективах в прокате и планах на ближайшее время