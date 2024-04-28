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Исполнилось 100 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

28 апреля
2024 год

Новости кино >>
28 апреля 2024

Сегодня, 28 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста Литовской ССР, народного артиста СССР, академика Международной Академии театра, почетного гражданина города Паневежиса, выдающегося литовского, советского и российского актера и театрального режиссера Донатаса Баниониса.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Донатаса Баниониса
фото: кадр из фильма «Солярис»

Донатас Юозович родился 28 апреля 1924 года в Каунасе. Окончил Первую ремесленную школу Каунаса, по специальности «керамист», во время учебы занимался в драматическом кружке. В 1940-м в Каунасе на основе любительского коллектива, существовавшего при Палате труда, был создан профессиональный театр, который возглавил Юозас Мильтинис. Через некоторое время театр переехал из Каунаса в Паневежис, и примерно через полгода Баниониса приняли в труппу. В 1944 году Донатас окончил студию при Паневежском театре, став профессиональным актером. В 1980-м после ухода на пенсию Мильтиниса возникла угроза существованию Паневежского театра — некому было ставить спектакли, актеры не репетировали. В этих условиях Банионис стал главным режиссером, приняв на себя, помимо проблем творческого характера, и весь груз чисто хозяйственных проблем: репертуар, подготовка к гастролям, пополнение труппы. Руководил театром до 1988-го. В эти же годы окончил Государственную консерваторию Литовской ССР.

В кино дебютировал в роли Даусы в картине Витаутаса Жалакявичюса «Адам хочет быть человеком», вышедшей в 1959-м. Знаменитый режиссер впоследствии так определил стиль игры актера и его манеру: «Баниониса называли "интеллектуальным" актером. Банионис — и глубоко чувствующий, лепящий образ "вовнутрь". Он строит интерьер души. Строит лабиринты познания. Его перевоплощения не требуют от него каких-либо психологических переустройств. Его внешность — внутри. Его лицо — внутри. Оно соткано из эмоций».

Смотреть онлайн фильмы с Донатасом Банионисом

Мастер создал целый ряд образов, по праву числящихся в классике советского киноискусства. Среди них — председатель Вайткус в истерне «Никто не хотел умирать», пастор-покупатель в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», барон Эдуард Оттович Стауниц в шпионском детективе Сергея Колосова «Операция "Трест"», советский разведчик Константин Тимофеевич Ладейников в «Мертвом сезоне» Саввы Кулиша, Адальберто Мариано в «Красной палатке» Михаила Калатозова, герцог Олбенский в «Короле Лире» Григория Козинцева, капитан третьего ранга Виктор Шеркнис в военном фильме Бориса Волчека «Командир счастливой "Щуки"», психолог Крис Кельвин в «Солярисе» Андрея Тарковского, академик Сергей Матвеевич Юрышев в драме Бараса Халзанова «Открытие», мистер Мак-Кинли в фантастической причте Михаила Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли», следователь Алексей Петрович Туляков в детективе Августа Балтрушайтиса «Сумка инкассатора», председатель клуба самоубийц Ник Николс в «Приключениях принца Флоризеля» Евгения Татарского, Мазарди в детективе Валерия Кремнева «Вход в лабиринт», Ниро Вульф в сериале «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» и Гаубих в «Детях Ванюхина» Юрия Мороза. На его счету 70 ролей в кино и более 100 — в театре. Последние роли сыграл в мини-сериале «Ленинград» и картинах «Горячее сердце» и «Анастасия».

Лауреат множества престижных наград, включая две Государственных премии СССР, Госпремию Литовской ССР, призы Всесоюзного кинофестиваля, «Киношока», МКФ детского кино в Москве и киносмотров в Карловых Варах и Софии, Национальную премию ГДР, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы, Почета и Гедиминаса, медаль имени Ханжонкова в номинации «За выдающийся вклад в киноискусство», большой командорский крест ордена «За заслуги перед Литвой», «Балтийскую звезду», «Золотой журавль», почетный знак Министерства культуры Литвы «Неси свой свет и верь» и почетную грамоту Президента Российской Федерации. Донатас Банионис скончался на 91-м году жизни 4 сентября 2014-го в больнице Вильнюса. Похоронен на Антакальнисском кладбище литовской столицы в уголке деятелей искусств. Его сын Раймундас Банионис пошел по стопам отца, но сосредоточил свое внимание на режиссуре.
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