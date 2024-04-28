Евгений Миллер и Мария Пирогова организовали фирму «Извозчик»

«Меня пригласил на пробы режиссер Сергей Краснов, с которым мы уже работали, сказал, что хотел бы видеть меня в роли Алданова. Нам было интересно вновь встретиться на съемочной площадке, попробовать при том же наборе "режиссер и артист» создать совершенно другого персонажа. Мы много обсуждали, что за человек мой герой, что с ним произошло, и пришли к выводу, что Алданов – это "человек в футляре". Он абсолютно опустошен и с трудом ищет в себе желание жить, он пытается перезагрузиться, понять, способен ли он что-то чувствовать, сопереживать. Это человек кардинально пересмотревший свою жизнь», — поведал о своем персонаже Евгений Миллер.
Сериал, чье действие разворачивается в Калуге, расскажет про опытного сыщика с 15-летним опытом работы в УГРО Юрия Алданова (Миллер). В ходе расследования заказного убийства герой выходит на группировку, промышляющую рейдерскими захватами. Главой синдиката оказался замначальника калужского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов) – человек с огромными связями. Сыщик берет в работу найденные на Ильина материалы, но дело завести так и не удается – у Юрия в машине находят пакет с наркотическими веществами, и он попадает за решетку. Жена Алданова, несмотря на продолжительный разлад в отношениях, продает их общую квартиру, чтобы заплатить за условно-досрочное освобождение. Однако вскоре девушка заводит роман с другом семьи адвокатом Лебедевым (Иван Шибанов) и бросает мужа. Выйдя из тюрьмы, Юрий совместно с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Мария Пирогова) организует свою фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик». Параллельно герои ведут тайное расследование старого дела Юрия о заказном убийстве.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Могу сказать, что для съемок "Извозчика" была собрана замечательная команда, и, если честно, наблюдая за своими партнерами по площадке, я понимаю, что этот проект – определенно командная история. А поскольку это детективный сериал, абсолютно каждый герой так или иначе участвует в развитии событий. И это здорово, потому что мы все дополняем друг друга. Очень надеюсь, что нам удалось внести какую-то комедийную нотку, чтобы сериал был интересным, но при этом достаточно легким для восприятия. Персонаж Глеба Шевнина Паша, мой брат по сериалу, отлично дополняет эту историю своими шутками, благодаря чему повествование становится ярче. В остальном, главное, что работа идет в кайф, а это значит, что обязательно получится что-то классное», — говорит Мария Пирогова.
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