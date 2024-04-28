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Тэнди Ньютон познакомится с «Уэнздэй»

28 апреля
2024 год

Новости кино >>
28 апреля 2024
Звезда «Мира Дикого Запада» Тэнди Ньютон сыграет во втором сезоне «Уэнздэй», уверяет Variety.

Тэнди Ньютон познакомится с «Уэнздэй»
фото: tribune.com

Ранее к сериалу присоединился Стив Бушеми.

В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.

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Компанию Ортеге в сериале составили Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Перси Хайнс-Уайт, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Тора Берч и другие актеры.

Восьмисерийное шоу от Альфреда Гофа, Майлза Миллара и Тима Бертона, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса. Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете.
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