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Пенелопа Крус отмечает юбилей

28 апреля
2024 год

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28 апреля 2024

Сегодня, 28 апреля, отмечает юбилей сестра танцовщицы Моники Крус, супруга Хавьера Бардема, великолепная испанская актриса, модель, продюсер, режиссер и сценарист Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Обнаженная Маха»

Пенелопе Крус Санчес родилась 28 апреля 1974 года в мадридской семье мелкого торговца и парикмахерши. С детства увлекалась танцами и джазом, с девяти лет стала ученицей Испанской национальной консерватории, где занималась в течение почти десяти лет классическим балетом, и позже всерьез увлеклась танцами, посещала различные танцевальные курсы.

В 15 стала сниматься в телешоу и музыкальных клипах, и в 1991-м состоялся кинодебют актрисы в фильме Бигаса Луны «Ветчина, ветчина». Спустя год вышла «Изящная эпоха» Фернандо Труэбы с ее участием, которая была отмечена национальными премиями и названа Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом. Но известность к Пенелопе пришла лишь в 1997-м — после выхода лент «Живая плоть» Педро Альмодовара и «Открой глаза» Алехандро Аменабара. В 1999-м Каннский фестиваль открылся фильмом Альмодовара «Все о моей матери», после чего актриса начинает сниматься со звездами уровня Мэтта ДэймонаНеукротимые сердца»), Джонни ДеппаКокаин»), Николаса КейджаВыбор капитана Корелли»), Сальмы ХайекБандитки») и Тома КрузаВанильное небо»). При этом она продолжает сотрудничество с Альмодоваром — сыграла в его картинах «Возвращение», «Разомкнутые объятия», «Я очень возбужден», «Боль и слава» и «Параллельные матери».

Смотреть онлайн фильмы с Пенелопой Крус

В настоящий момент на счету актрисы более 90 ролей. Помимо Альмодовара, Луны («Обнаженная Маха») и Труэбы («Девушка твоей мечты», «Королева Испании»), снималась у Вуди АлленаВики, Кристина, Барселона», «Римские приключения»), Роба МаршаллаДевять», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Жака ВебераДон Жуан»), Стивена ФрирзаСтрана холмов и долин»), Матье КассовитцаГотика»), Ридли СкоттаСоветник»), Хулио МедемаМа Ма»), Бена СтиллераОбразцовый самец 2») и Майкла МаннаФеррари»). Создала запоминающиеся образы в фильмах «Нет вестей от Бога», «Фанфан-Тюльпан», «Голова в облаках», «Сахара», «Секс в большом городе 2», «Братья из Гримсби», «Убийство в "Восточном экспрессе"» и в сериале «Американская история преступлений».

Лауреатка 76 престижных наград, включая «Оскар», три премии «Гойя», BAFTA, «Сезар», премию «Давид ди Донателло» и призы фестивалей в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. Ее имя увековечено на Голливудской аллее славы.
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