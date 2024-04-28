Пенелопа Крус отмечает юбилей

Сегодня, 28 апреля, отмечает юбилей сестра танцовщицы Моники Крус, супруга Хавьера Бардема, великолепная испанская актриса, модель, продюсер, режиссер и сценарист Пенелопа Крус.
фото: кадр из фильма «Обнаженная Маха»
Пенелопе Крус Санчес родилась 28 апреля 1974 года в мадридской семье мелкого торговца и парикмахерши. С детства увлекалась танцами и джазом, с девяти лет стала ученицей Испанской национальной консерватории, где занималась в течение почти десяти лет классическим балетом, и позже всерьез увлеклась танцами, посещала различные танцевальные курсы.
Лауреатка 76 престижных наград, включая «Оскар», три премии «Гойя», BAFTA, «Сезар», премию «Давид ди Донателло» и призы фестивалей в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. Ее имя увековечено на Голливудской аллее славы.
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