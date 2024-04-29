Аня Чиповская разочаровывается в бабнике Владимире Яглыче в отрывке из фильма «Любви не бывает?»

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из романтической комедии «Любви не бывает?», в котором Владимир Яглыч играет легкомысленного бабника, а героиню Ани Чиповской такое поведение очень раздражает. Кинопрокатная компания Вольга выпустит в прокат романтическую комедию режиссера Дмитрия Фикса 1 мая.
«Любви не бывает?». Отрывок
По сюжету карьеристка Катя (Аня Чиповская) больше не верит в любовь. Неожиданно в ее размеренную жизнь врывается сосед Саша (Владимир Яглыч), бабник и ловелас. Это знак судьбы или возможность отомстить? И можно ли перевоспитать самоуверенного сердцееда и не влюбиться в него?
«Катя смешная и ранимая, при этом сильная и независимая, с хорошим чувством юмора. И она очень живая. Несмотря на все свои установки, на то, что сделала с ней жизнь, она всё равно верит в возможность лучшего, в любовь. Меня, как актрису, интересует очень многое и, в том числе, разные жанры. Мне нравится, когда можно немного поменять правила игры. Этим меня и зацепил сценарий нашего фильма. В истории о любви эта женщина, не хочет любви и боится её. Это не лирическая героиня каких-то карамельных историй, это живой человек, которого можно встретить в реальности. Со своими страхами, надеждами, целями. Мне показалось это важным», — рассказывает Аня Чиповская.
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