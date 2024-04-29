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Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая

29 апреля
2024 год

Новости кино >>
29 апреля 2024
Премьера многосерийной военно-исторической драмы «Истребители. Битва за Крым» режиссера Антона Сиверса состоится 6 мая на «России». Главные роли в картине исполняют Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Петр Рыков, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Действие разворачивается в 1944 году. Истребительный полк командира Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. По итогу воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей – немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где создают новый советский истребитель Як-9У. По роковому стечению обстоятельств вскоре в КБ попадает и сам Романов. Работая над новой машиной в коллективе инженеров и летчиков-испытателей, Романов живет мечтой вернуться в небо. Здесь он встречает настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и возможность снова оказаться на фронте, в своем полку.

«Сценарий сериала "Истребители. Битва за Крым" показался мне интересным: это уникальная, насыщенная история. Поэтому я с удовольствием согласился работать над этим проектом. К тому же тема Великой Отечественной войны заложена в нас, мы выросли и с детства воспитывались на военных фильмах, на рассказах о подвигах настоящих героев. И этой картиной мы хотели продолжить говорить на эту тему – в память о наших дедах и бабушках, о бесстрашных защитниках отечества, о тех, кто положил жизнь во имя Победы. Вся наша творческая команда много труда вложила в этот проект, и, мне кажется, у нас получилось сделать картину зрелищной, захватывающей. Надеюсь, зрители убедятся в этом сами», — говорит режиссер Антон Сиверс.

Съемки сериала проходили в Москве и Московской области, а также в Анапе и Краснодарском крае. Для съемок авиасцен на земле были построены макеты самолетов в полном размере, а также задействованы реальные самолеты военных лет. Все сцены в воздухе – тренировочные полеты, погони, атаки, бои – были созданы с помощью компьютерной графики.
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Истребители. Битва за Крым

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Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая фотографии
Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая фотографии
Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая фотографии
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