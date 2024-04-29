Ева Грин, Омар Си и Лили Глэдстоун вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Объявлено жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая. Об этом сообщается на сайте
смотра.
фото: festival-cannes.com
Председателем жюри основной программы стала Грета Гервиг
. Также в состав жюри вошли актриса Ева Грин
(«Страшные сказки
»), режиссер Хирокадзу Корээда
(«Магазинные воришки
»), актер Омар Си
(«1+1
»), сценарист Эбру Джейлан
(«Зимняя спячка
»), актриса Лили Глэдстоун
(«Убийцы цветочной луны
»), актриса, режиссер и сценарист Надин Лабаки
(«Капернаум
»), актер и режиссер Хуан Антонио Байона
(«Голос монстра
»), актер Пьерфранческо Фавино
(«Команданте
»).
В основной конкурс 77-го Каннского международного кинофестиваля были включены
две работы, над которыми работали российские кинематографисты. Это биографическая лента Кирилла Серебренникова
«Лимонов, баллада об Эдичке
» и романтическое драмеди Шона Бэйкера
«Анора
», в котором сыграли Юра Борисов
и Марк Эйдельштейн
. Вся конкурсная программа опубликована на сайте
смотра.
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