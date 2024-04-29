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Ева Грин, Омар Си и Лили Глэдстоун вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

29 апреля
2024 год

Новости кино >>
29 апреля 2024
Объявлено жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая. Об этом сообщается на сайте смотра.

Ева Грин, Омар Си и Лили Глэдстоун вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
фото: festival-cannes.com

Председателем жюри основной программы стала Грета Гервиг. Также в состав жюри вошли актриса Ева ГринСтрашные сказки»), режиссер Хирокадзу КорээдаМагазинные воришки»), актер Омар Си1+1»), сценарист Эбру ДжейланЗимняя спячка»), актриса Лили ГлэдстоунУбийцы цветочной луны»), актриса, режиссер и сценарист Надин ЛабакиКапернаум»), актер и режиссер Хуан Антонио БайонаГолос монстра»), актер Пьерфранческо ФавиноКоманданте»).

В основной конкурс 77-го Каннского международного кинофестиваля были включены две работы, над которыми работали российские кинематографисты. Это биографическая лента Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» и романтическое драмеди Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Вся конкурсная программа опубликована на сайте смотра.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   29.04.2024 - 15:52
сильное жюри. наконец-то больше половины судей видела или хотя бы слышала. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова и «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном
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Хуан Антонио БайонаЮра БорисовШон БэйкерГрета ГервигЛили ГлэдстоунЕва ГринХирокадзу КорээдаНадин ЛабакиКирилл СеребренниковОмар СиПьерфранческо ФавиноМарк Эйдельштейн
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