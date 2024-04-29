Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

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После того, как ведущий перенёс коронавирус

У Александра Маслякова диагностировали опухоль в лёгких

«Вам нужен прекрасный мужчина»: дворник Тимофей Трибунцев расстается с Анной Уколовой в отрывке из «Дяди Леши»

Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?

«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

Третий сезон «Нашего спецназа» с Сергем Горобченко стартует 28 апреля

Интервью

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве