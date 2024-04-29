Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

29 апреля
2024 год

Новости кино >>
29 апреля 2024
В майские праздники на ТВЦ выйдут продолжения детективных сериалов «Некрасивая подружка», «Чувство правды», «Женщина с котом и детективом» и новые «Загадки». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

1 мая выйдут два новых сезона «Некрасивой подружки»: «Роковая женщина» и «Секрет невесты». Главные роли исполняют Елена Муравьева, Николай Иванов, Юлия Юрченко, Светлана Тимофеева-Летуновская и Филипп Азаров.

Главные героини пытаются совместить личную жизнь и работу, и в обеих сферах у них бушуют страсти. Тяжелее всего Тоне, недавно родившей ребенка. Не смотря на то, что ребенок любимый и долгожданный, а своего семейного счастья Тоня ждала много лет, ей сложно усидеть дома, и ее душа рвется на работу, расследовать и искать преступников. А дела «дамскому отделу» предстоят весьма интересные — гибель первой красотки города Ленска и ее поклонника, который еще со школы грозился убить себя и ее, если не добьется взаимности, и трагическая гибель отца Коли, бывшего возлюбленного Алены.

«Прошлая любовная связь Алены и Николая дает основание подозревать Алену. В душевной беседе двух подруг она раскрывает тайну, которая объясняет ее странное поведение. Об этом узнает и сам Николай, но каким образом обернется эта правда-неизвестно. Одно ясно точно — чувства Алены и Николая явно еще не угасли», — рассказывает актриса Юлия Юрченко.

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В субботу, 4 мая, пройдет премьера второго сезона «Чувства правды» с Екатериной Копановой и Алексеем Макаровым. Следователь по особо важным делам Наталья Ласточкина продолжает свои расследования после долгого перерыва в карьере. Но ситуацию усугубляет развернувшийся кризис в семейной жизни. «Мою героиню ждут новые приключения, новые преступления, и она справляется с ними блестяще. Но вот в семейной жизни дела неожиданно идут не так хорошо. Наташа сильно переживает, хоть и не показывает вида, уходит с головой в работу и в своих детей», — говорит Екатерина Копанова.

8 мая зрители увидят третий сезон «Женщины с котом и детективом» со Светланой Смирновой-Кацагаджиевой в главной роли. Писательница, а ныне еще и полицейский стажер Юлия Логинова имеет возможность по-настоящему прикоснуться к расследованиям преступлений. Но согласившись стать стажером, она и не предполагает, что ей предстоит пройти весьма непростую проверку на прочность. На личном фронте Юлю также ждут удары судьбы, подрывающие ее самооценку.

И закроют детективные майские праздники два новых сезона «Загадок» с Аленой Коломиной и Еленой Валюшкиной. В субботу, 11 мая, будут показаны «Загадка Эйлера» и «Загадка сангаку». Профессор математики Ольга Барковская и следователь Светлана Карташова продолжают совместные расследования. На это раз все преступления происходят вокруг Ольги – одна за одной умирают ее бывшие одноклассницы, и, чтобы остановить череду смертей, ей предстоит разгадать новый математический ребус. Кроме того, Барковская переживает очередной кризис в личной жизни - оказалось, что у нее с любимым мужчиной разные взгляды на совместное будущее. Но перевернуть страницу и жить дальше ей мешает неожиданное обвинение любимого в убийстве. А значит, Ольге придется сначала спасти его, а уже потом бросить.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   29.04.2024 - 18:38
Сериальщиков ждут веселые домашние выходные, перед телевизором. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона
В новом сезоне ТВЦ покажет сериалы с Кириллом Жандаровым, Ириной Рахмановой и Агатой Муцениеце
Елена Валюшкина и Алёна Коломина снимаются в новых «Загадках»
Дмитрий Фрид познакомится с «Некрасивой подружкой»
персоны
Филипп АзаровЕлена ВалюшкинаНиколай Иванов (II)Алёна КоломинаЕкатерина КопановаАлексей МакаровЕлена МуравьёваСветлана Смирнова-КацагаджиеваСветлана Тимофеева-ЛетуновскаяЮлия Юрченко
фильмы
Женщина с котом и детективом-3Загадка сангакуЗагадка ЭйлераНекрасивая подружка - 1Некрасивая подружка - 20. Роковая женщинаЧувство правды-2

фотографии >>
Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки» фотографии
Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки» фотографии
Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Наталья Елпатова
28 апреля ушла из жизни актриса Наталья Елпатова.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Рита Гладунко
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Барбора Бобулова
Тэйлор Коул
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Луиш Мигел Синтра
Ума Турман
Пауль Хёрбигер
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Мечта с подвохом
комедия
США, 2022
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Пушистый вояж
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, ЮАР, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен