Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

Главные героини пытаются совместить личную жизнь и работу, и в обеих сферах у них бушуют страсти. Тяжелее всего Тоне, недавно родившей ребенка. Не смотря на то, что ребенок любимый и долгожданный, а своего семейного счастья Тоня ждала много лет, ей сложно усидеть дома, и ее душа рвется на работу, расследовать и искать преступников. А дела «дамскому отделу» предстоят весьма интересные — гибель первой красотки города Ленска и ее поклонника, который еще со школы грозился убить себя и ее, если не добьется взаимности, и трагическая гибель отца Коли, бывшего возлюбленного Алены.
«Прошлая любовная связь Алены и Николая дает основание подозревать Алену. В душевной беседе двух подруг она раскрывает тайну, которая объясняет ее странное поведение. Об этом узнает и сам Николай, но каким образом обернется эта правда-неизвестно. Одно ясно точно — чувства Алены и Николая явно еще не угасли», — рассказывает актриса Юлия Юрченко.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В субботу, 4 мая, пройдет премьера второго сезона «Чувства правды» с Екатериной Копановой и Алексеем Макаровым. Следователь по особо важным делам Наталья Ласточкина продолжает свои расследования после долгого перерыва в карьере. Но ситуацию усугубляет развернувшийся кризис в семейной жизни. «Мою героиню ждут новые приключения, новые преступления, и она справляется с ними блестяще. Но вот в семейной жизни дела неожиданно идут не так хорошо. Наташа сильно переживает, хоть и не показывает вида, уходит с головой в работу и в своих детей», — говорит Екатерина Копанова.
8 мая зрители увидят третий сезон «Женщины с котом и детективом» со Светланой Смирновой-Кацагаджиевой в главной роли. Писательница, а ныне еще и полицейский стажер Юлия Логинова имеет возможность по-настоящему прикоснуться к расследованиям преступлений. Но согласившись стать стажером, она и не предполагает, что ей предстоит пройти весьма непростую проверку на прочность. На личном фронте Юлю также ждут удары судьбы, подрывающие ее самооценку.
И закроют детективные майские праздники два новых сезона «Загадок» с Аленой Коломиной и Еленой Валюшкиной. В субботу, 11 мая, будут показаны «Загадка Эйлера» и «Загадка сангаку». Профессор математики Ольга Барковская и следователь Светлана Карташова продолжают совместные расследования. На это раз все преступления происходят вокруг Ольги – одна за одной умирают ее бывшие одноклассницы, и, чтобы остановить череду смертей, ей предстоит разгадать новый математический ребус. Кроме того, Барковская переживает очередной кризис в личной жизни - оказалось, что у нее с любимым мужчиной разные взгляды на совместное будущее. Но перевернуть страницу и жить дальше ей мешает неожиданное обвинение любимого в убийстве. А значит, Ольге придется сначала спасти его, а уже потом бросить.
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