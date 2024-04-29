Джефф Бриджес появится в новой части «Трона» с Джаредом Лето

Бриджес снимался в первых двух частях картины, при этом в сиквеле с подзаголовком «Наследие» актера омолодили с помощью компьютерных технологий. Бриджес признался, что результат ему не очень понравился.
«Когда мы снимали второй "Трон", нам приходилось расставлять точки на лице и тому подобное. И все это устарело. Мне не нравилось, как я выглядел, мне казалось, что я больше похож на комика Билла Мара, чем на себя; это было довольно странно», — смеется актер.
Первая часть фильма вышла на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир. Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части, которую снимает режиссер Иоаким Реннинг, некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта.
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