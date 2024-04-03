Мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Три кота и море приключений» и «Яга и книга заклинаний» номинированы на премию «Икар»

Объявлены номинанты Десятой Национальной анимационной премии «Икар», чья церемония вручения состоится 14 апреля в московском «Театре на Трубной». Всего на соискание награды было подано 176 работ, уточняет пресс-служба премии.
фото: кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний»
Лучшим актером могут признать Александра Баширова («Музыка летней ночи»), Галину Стаханову («Капустное чудо», «Бабугли»), Виктора Сухорукова («Необыкновенная история одного льва»), Константина Хабенского («Волк думающий») и Михаила Черняка («Главный герой. Смешарики»). Светлана Андрианова («Хармс»), Александр Васильев, Надя Гольдман, Максим Куликов и Елизавета Скворцова претендуют на звание режиссера года, последние четверо вместе с Алексеем Игнатовым также номинированы за сценарий. Создатели сериалов «Находкин», «Зверский детектив» и «Лудлвилль» внесены в категорию «Концепт-художник», авторы мультфильмов «Хармс», «Волк думающий», «Светлые души», Tom Thumb и «Капустное чудо» — в номинацию «Художник». Награды также ожидают звукорежиссеров анимационных работ Tom Thumb, «Полынь-25», «Музыка летней ночи», «Омичка», «Хармс» и аниматоров «Светлых душ», «Уважаемых пассажиров» и «Галочки». Среди композиторов в списке оказались София Петкевич («Светлые души»), Марк Скворцов («Не включайте свет») и Борис Филановский («Сверчок»). Лучшим персонажем могут назвать Волка из «Волка думающего», Девочку из «Неправильного коврика», Еню из «Светлых душ» и Омичку из «Омички».
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