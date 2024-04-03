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Мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Три кота и море приключений» и «Яга и книга заклинаний» номинированы на премию «Икар»

3 апреля
2024 год

Новости кино >>
3 апреля 2024

Объявлены номинанты Десятой Национальной анимационной премии «Икар», чья церемония вручения состоится 14 апреля в московском «Театре на Трубной». Всего на соискание награды было подано 176 работ, уточняет пресс-служба премии.

За звание лучшего полнометражного мультфильма года поборются «Иван Царевич и Серый Волк—5» Константина Феоктистова, «Три кота и море приключений» Дмитрия Высоцкого и «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова. В категорию «Короткий метр» включены ленты «Музыка летней ночи» Александра Васильева, «Не включайте свет» Алексея Игнатова, «Омичка» Елизаветы Скворцовой, «Полынь-25» Нади Гольдман и «Уважаемые пассажиры» Максима Куликова, а в секцию «Дело» — «Добро пожаловать в Саратов» Сергея Посохина, «Маленькие истории большого завода» Ивана Ханжина, «Персонажи в татарской мифологии» Камилы Фасхутдиновой, «Праздники. Рождество Христово. Рождественская звезда» Натальи Березовой и «Серый — цвет надежды» Анны Олехнович. В номинации «Стартап» представлены сериалы «Зверский детектив», «Чик-Чирикино», «Лудлвилль», «Серые будни магов» и «Находкин». Среди эпизодов номинированы серии «Главный герой» из «Смешариков», «Крутой Беня» из «Отеля у Овечек», «Плохая примета» из «Геройчиков», «Снежные цветы» из «Умки» и «Третий возраст» из «Аси и Васи».

Мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Три кота и море приключений» и «Яга и книга заклинаний» номинированы на премию «Икар»
фото: кадр из мультфильма «Яга и книга заклинаний»

Лучшим актером могут признать Александра Баширова («Музыка летней ночи»), Галину Стаханову («Капустное чудо», «Бабугли»), Виктора Сухорукова («Необыкновенная история одного льва»), Константина Хабенского («Волк думающий») и Михаила Черняка («Главный герой. Смешарики»). Светлана Андрианова («Хармс»), Александр Васильев, Надя Гольдман, Максим Куликов и Елизавета Скворцова претендуют на звание режиссера года, последние четверо вместе с Алексеем Игнатовым также номинированы за сценарий. Создатели сериалов «Находкин», «Зверский детектив» и «Лудлвилль» внесены в категорию «Концепт-художник», авторы мультфильмов «Хармс», «Волк думающий», «Светлые души», Tom Thumb и «Капустное чудо» — в номинацию «Художник». Награды также ожидают звукорежиссеров анимационных работ Tom Thumb, «Полынь-25», «Музыка летней ночи», «Омичка», «Хармс» и аниматоров «Светлых душ», «Уважаемых пассажиров» и «Галочки». Среди композиторов в списке оказались София Петкевич («Светлые души»), Марк Скворцов («Не включайте свет») и Борис Филановский («Сверчок»). Лучшим персонажем могут назвать Волка из «Волка думающего», Девочку из «Неправильного коврика», Еню из «Светлых душ» и Омичку из «Омички».

В номинации «Продюсер» награду вручат директору Открытого российского фестиваля анимационного кино Александру Герасимову за вклад в российскую авторскую анимацию, образование и фестивальное движение. В почетной номинации «Мастер» за вклад в искусство мультипликации приз получит Игорь Макаров — художник-постановщик мультфильмов «Пес в сапогах», «Ограбление по…», «Очень синяя борода», «Контакты и конфликты» и других.
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Светлана АндриановаАлександр БашировДмитрий Высоцкий (II)Александр ГерасимовИгорь МакаровВладимир СаковЕлизавета СкворцоваГалина СтахановаВиктор СухоруковКонстантин ФеоктистовКонстантин ХабенскийМихаил Черняк
фильмы
Ася и ВасяГеройчикиЗверский детективИван Царевич и Серый Волк-5Контакты и конфликтыЛудлвилльМузыка летней ночиОграбление по...Отель у овечекОчень Синяя БородаПёс в сапогахСмешарикиТри кота и море приключенийУмкаЧик-ЧирикиноЯга и книга заклинаний

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