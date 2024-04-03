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Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая

3 апреля
2024 год

Новости кино >>
3 апреля 2024
Премьера восьмисерийного психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Согласно пресс-службе платформы, действие экранизации романа Любови Бариновой «Ева», созданной «НМГ Студией» совместно с «Киностудией КИТ» для линейки Wink Originals, разворачивается сразу в трех временных пластах.



По сюжету сериала, ранее известного под рабочим названием «Дело Германа», в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое. Роман «Ева», положенный в основу триллера, вышел в 2019 году и попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

«"Ева" захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной», — рассказал автор сценария сериала и креативный продюсер «НМГ Студии» Денис Уточкин.

Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Герой Александра Яценко Герман работает системным администратором и ведет достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть. По словам Яценко, это история мстителя и психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает.

Действие происходит в 1970-х, начале нулевых и в 2016-м. Съемочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести. Например, атрибутом времени в образе героини Юлии Снигирь Евы стала прическа. По словам актрисы, создатели «придумали для Евы пышные кудри "мелкий бес", и от этого сложился остальной образ. В создании персонажа я часто иду от его внешнего облика. Какой маникюр, наряд, макияж — все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды».

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«Для сцены свидания главного героя с девушкой мы создали интерьер вьетнамского кафе конца девяностых и начала нулевых по референсу знаменитого "Сайгона" на Савеловском рынке. Также мы долго подбирали квартиру для сцен 2003 года: нам нужен был последний этаж, чтобы окна выходили на соседний дом, откуда главный герой наблюдает за семьей похищенного им ребенка. Конечно же, в ней интерьер с характерной для того времени бежевой краской на стенах и соответствующей мебелью — ее мы уже дособирали нашей командой»‎, — вспоминает художник-постановщик Ольга Соколова.

Экстремальное вождение, драки, съемки под водой — в триллере хватает трюков, часть из которых актеры выполняли без помощи каскадеров. «В жизни я человек осторожный, зря рисковать не буду, но в профессии люблю принимать вызовы. Съемки помогают мне проработать свои фобии, сделать то, на что я не решилась бы в реальной жизни. У меня есть страх воды, особенно непрозрачных водоемов, и в "Я знаю, кто тебя убил" мне нужно было как раз в такой воде тонуть. Надо сказать, что я тону в кино в третий раз, но здесь сложность была в том, что героиня уже находится без сознания, а значит, не реагирует на воду. Было непросто»‎, — говорит Юлия Снигирь.

Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

В сериале также заняты Александр Ильин-младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец и Георгий Уточкин. 1 мая подписчикам Wink.ru будут доступны первые четыре серии, остальные эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре через неделю — 8 мая.
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Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая фотографии
Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая фотографии
Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая фотографии
Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая фотографии
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