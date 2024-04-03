К Ирине Пеговой нагрянет неожиданная «Гостья» Даша Верещагина

Начались съемки детективного драмеди с элементами фантастики «Гостья» с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Ирину Пегову в первую очередь «заинтересовал сам сценарий. Живые диалоги, в которых ничего не хочется менять (а это редкость), необычный, сложный сюжет и классные, яркие персонажи. Я сразу влюбилась в свою героиню Зою. Она очень понятная всем женщина, которая в молодости была зажигалкой, веселой и живой, мечтала быть кем-то, но со временем потускнела, поугасла. Зоя прожила не свою жизнь, а жизнь своего бывшего мужа. Каждый мечтает вытереть об нее ноги. Но с момента знакомства с Мариной всё меняется. В жизнь Зои приходит волшебство, она начинает буквально расцветать. "Гостья" — это очень необычная история. Мне кажется, такого еще не было на наших экранах. И этот сериал однозначно нужно всем нам посмотреть, чтобы не забыть, что мы все живые и настоящие».
Главная героиня, 47-летняя Зоя, несмотря на сложную жизнь, добродушна и сердобольна. Когда в подъезде своего дома она обнаруживает юную Марину, потерявшую телефон и деньги, то без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в ее жизни не случайно. В это же время следователь Андрей начинает расследование загадочной смерти астронома Никольского и пытается понять: почему он скрывал ото всех факт существования своей дочери.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«В моей героине меня зацепили две уникальные и парадоксальные черты. Во-первых, у Марины обостренное чувство справедливости. Но не формально, как это бывает в жизни, а художественно, преумноженно. Марина была абсолютно изолирована взаперти своего дома. Как только она сбегает и начинает познавать мир, она сталкивается с реальностью и непониманием, почему мир вокруг так жесток. Как только Марина встречается с жестокостью по отношению к Зое, она начинает мстить всем, кто сделал ей больно. Единственное что ее волнует — Зоя должна стать счастливой. То есть моя героиня в каком-то смысле супергерой. Она действительно готова сделать за счастье и справедливое отношение к близкому человеку что угодно, такова ее миссия. Мне кажется, сегодня это очень важная черта. Мы должны быть внимательны друг к другу и бороться до конца за счастье тех, кого любим», — считает Даша Верещагина.
«Очень давно у меня была идея рассказать про двух совсем разных женщин: одна взрослая и уставшая от жизни, живущая скучную жизнь, другая – молодая и совсем из другого мира. Та заявка так и осталась в недрах старого, уже умершего, моего первого в жизни ноутбука и была, казалось бы, забыта. Первоначальный замысел "Гостьи" был в идее рассказать про загадочную незнакомку, которая довольно жестоко вмешивается в чужие судьбы, и порассуждать о ее мотивах. И только когда вспомнилась та старая идея – сложилась кинопара, за которой, как мне очень верится, будет интересно наблюдать. Потому что получилось и смешно, и грустно, про нашу жизнь, и, одновременно, про иррациональное, про зазеркалье. Сценарий "Гостьи" состоит из нескольких разных жанров, из нескольких идей и смыслов. Но в сухом остатке, он про всех нас. Потому что каждому хоть раз казалось, что он живет не своей жизнью. Почти каждому из нас иногда нужна волшебная незнакомка, которая перевернет нашу жизнь на 180 градусов. И мы начнем жить так, как мечтали в детстве», — рассказала Настя Кузнецова.
По словам режиссера Ивана Петухова, «"Гостья" сразу выделяется на фоне сериального конвейера именно что своей штучностью. Редкий сюжет, сочетающий бытовое с поэтичным, комедийное с драматичным, земное с космическим – причем иногда буквально. Узнаваемый в деталях, фразах, героях и удивляющий тем больше, чем дальше он разворачивается, и при этом не замкнутый на себе так, что бери и снимай, а оставляющий широкое пространство для художественного видения. В конце концов, отличный текст, который и просто читать интересно, а уж создавать на его основе кино, воплощать с командой, разбирать с актерами – вообще одно удовольствие. А то, что содержит в себе столько живой энергии, будущий зритель "Гостьи" обязательно оценит – потому что увидит смешное, глубокое, яркое кино, героини и герои которого после надолго поселятся в их головах и сердцах».
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