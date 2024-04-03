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Андрей Шимко и Александра Орехова снимаются во втором сезоне «Лицемеров»

3 апреля
2024 год

Новости кино >>
3 апреля 2024

Стартовали съемки второго сезона авантюрного детектива «Лицемеры», в котором команду мошенников и профессиональных обманщиков пополнит еще один игрок. Согласно пресс-службе Пятого канала, в продолжение сериала войдет 32 эпизода.

Андрей Шимко и Александра Орехова снимаются во втором сезоне «Лицемеров»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету Специальный Отдел Внедрений продолжит раскрывать преступления и предотвращать трагедии в новом сезоне. Но делает это он по своим правилам – с помощью игр, обмана, манипуляций и многочисленных переодеваний в различных персонажей. Выдавать себя за другого и жить чужой жизнью для «лицемеров» - привычное дело. Но занимаются они этим не с целью наживы, а «из любви к искусству». Начальник Отдела Внедрений, полковник Штырь (Сергей Мурзин), не всегда будет справляться с разносторонними талантами своих подчиненных. К тому же его служба на особом контроле у высокого начальства. Любая ошибка «лицемеров» может стать поводом для закрытия отдела.

Бывший карточный шулер и создатель финансовых пирамид Покровский в новом сезоне предстанет в образах профессора, старика с деменцией, искусствоведа, таксидермиста, журналиста, таксиста. «Съемки начались с 1 апреля, как мне кажется, не случайно. Это похоже на шутку. И наши персонажи к этому причастны. Мы постоянно участвуем в каких-то розыгрышах, меняем образы и маски. Это подарок для актера, когда за один фильм можно исполнить множество ролей. Новый сезон - это и большая ответственность. Дважды входить в одну реку непросто, потому что не хочется повторяться. Уверен, что зрители увидят много ярких красок, интересных персонажей и получат удовольствие», — говорит Андрей Шимко, играющий Покровского.

Андрей Шимко и Александра Орехова снимаются во втором сезоне «Лицемеров»
фото: пресс-служба Пятого канала

Обаятельный Максим Быстров (Назар Денисов) будет альфонсом, риелтором и танцором. Хрупкая и на вид беззащитная Ольга Ловецкая покажет мастер-класс по управлению экскаватором и поймает на живца маньяка. Актриса Александра Орехова «очень волновалась на площадке, когда разбивали тарелку этого сезона. Как в первый раз! Но мы собираемся по-настоящему отыграть свои роли на сто процентов, чтобы кураж персонажей потом передался и зрителям».

Компанию уже полюбившимся героям составит еще один персонаж – красавица Анна Рихтер-Сорокина. Гадалка и астролог в совершенстве владеет НЛП, умна и проницательна. Анна уверена, что люди хотят быть обманутыми, и она им в этом помогает.
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№ 1
Angelika77   3.04.2024 - 17:15
Я на пятый канал наложила санкции))) Поэтому не интересно.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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