Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность»

Владислава Оболенская признается, что с героиней «Лидой мы очень похожи. Я такая же чувствительная, меня тоже предавали, но главное — мы обе открыты миру, никогда не опускаем руки и идем вперед».
По сюжету скромного дизайнера Лиду, работающую на стекольном заводе в небольшом поселке городского типа, бросает жених Костя прямо в день свадьбы. Лида решает дать судьбе отпор и уезжает покорять большой город. Благодаря случаю устраивается работать на фирму к Сергею, где ей придется не только помочь поднять производство благодаря талантливым дизайнерским решениям, но и спасти любимого от тюрьмы.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«После предательства любимой Сергей старается переосмыслить свой отрицательный опыт в отношениях. Он знакомится с Лидой и между ними постепенно возникают чувства, сначала оба стараются их игнорировать, но шаг за шагом начинают доверять друг другу и своей любви», — рассказал Ян Ильвес.
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