Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность»

3 апреля
2024 год

Новости кино >>
3 апреля 2024
Подошли к концу съемки четырехсерийной мелодрамы Влада Николаева «Останется верность» с Владиславой Оболенской и Яном Ильвесом в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Владислава Оболенская признается, что с героиней «Лидой мы очень похожи. Я такая же чувствительная, меня тоже предавали, но главное — мы обе открыты миру, никогда не опускаем руки и идем вперед».

По сюжету скромного дизайнера Лиду, работающую на стекольном заводе в небольшом поселке городского типа, бросает жених Костя прямо в день свадьбы. Лида решает дать судьбе отпор и уезжает покорять большой город. Благодаря случаю устраивается работать на фирму к Сергею, где ей придется не только помочь поднять производство благодаря талантливым дизайнерским решениям, но и спасти любимого от тюрьмы.

Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«После предательства любимой Сергей старается переосмыслить свой отрицательный опыт в отношениях. Он знакомится с Лидой и между ними постепенно возникают чувства, сначала оба стараются их игнорировать, но шаг за шагом начинают доверять друг другу и своей любви», — рассказал Ян Ильвес.

В мини-сериале также сыграли Людмила Собко, Михаил Грищенко, Наталья Старых, Маргарита Бугаева, Александр Гурьев, Марина Вайнбранд и Марианна Касаткина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь»
Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Маргарита БугаеваМарина ВайнбрандМихаил ГрищенкоАлександр Гурьев (III)Ян ИльвесМарианна КасаткинаВлад НиколаевВладислава ОболенскаяЛюдмила СобкоНаталия Старых
фильмы
Останется верность

фотографии >>
Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность» фотографии
Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность» фотографии
Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность» фотографии
Владислава Оболенская и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Останется верность» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Конюхова
2 апреля ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова.
Владимир Банных
2 апреля ушёл из жизни художник Владимир Банных.
Нина Чигирева
1 апреля ушла из жизни оперная певица Нина Чигирева.

День рождения >>

Аслан Бижоев
Андрей Вертоградов
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Виктория Пархоменко
Глеб Подгородинский
Владимир Раутбарт
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Аманда Байнс
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Дженни Гарт
Дорис Дэй
Клотильда Куро
Бен Мендельсон
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Артур, ты король
драма, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2024
Ведьма. Деревня проклятых
детектив, триллер, фильм ужасов
Индонезия, США, Южная Корея, 2019
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Поездка в Милан
драма
Италия, 2022
Предчувствие
мелодрама, научная фантастика, триллер, экранизация
Канада, Франция, 2023
Белое пластиковое небо
драма, мелодрама, научная фантастика
Венгрия, Словакия, 2023
Гении
биография, драма
США, 2023
Формула популярности
комедия, семейное кино
США, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Домовой
фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2024
Золото Умальты
боевик, вестерн, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram