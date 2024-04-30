«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей

Магия чисел: анонсировано аниме «Пять невест*»
(The Quintessential Quintuplets*), которое станет финальным аккордом среди пяти крупных активностей, посвященных пятой годовщине сериала
по одноименной манге Нэги Харубы
(«Боевой отряд «Полный провал
»). Более подробная информация будет чуть позже, а пока смотрим юбилейный ролик.
Умный, но бедный старшеклассник Футаро Уэсуги устраивается репетитором в состоятельную семью Накано, чтобы заработать денег. Его подопечные (и по совместительству одноклассницы) — прекрасные пятерняшки Итика
, Нино
, Мику, Ёцуба
и Ицуки
. Девушки готовы заниматься всем, чем угодно, лишь бы не учиться. Со временем одна из сестер завоевывает сердце сэмпая. Новая история, также придуманная лично Нэги Харубой, посвящена медовому месяцу Футаро и его отношениям с каждой из сиблингов.
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Остроумный гаремник «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Выставка, приуроченная к пятой годовщине, состоялась в начале года в Токийском аниме-центре, где фанаты могли полюбоваться на арты и концепты. Специальное двухдневное мероприятие на Yokohama Arena, включающее выступление актеров озвучивания
, завершилось буквально вчера. В концертной части впервые была представлена песня Футаро Irodashi Nai Kanga
— трек будет доступен в цифровом формате с 29 апреля, а также войдет в музыкальный альбом The Bride of the 5th Anniversary Best Album
, релиз которого состоится 18 сентября. Наконец, Асано Хадзимэ
(«Лазурные огни
») под чутким руководством мангаки напишет ранобэ о повседневной
жизни близнецов.
Премьера первого аниме-сериала состоялась в 2019-м. Постановкой занимался Сатоси Кувабара
(«Терраса кафе богинь
», «Низкоквалифицированный ниндзя
») на студии Tezuka Productions
(«Дороро
», «Басня
»). Спустя два года последовал второй сезон, но производство велось уже на Bibury Animation
(«Лазурный путь
», «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
») под руководством Каори
(«Телепат звездной пыли
», «Белый ящик
»). Помимо этого, франшиза включает полнометражный фильм
(2022) и двухсерийный спешл (2023).
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