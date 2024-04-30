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«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей

30 апреля
2024 год

Новости кино >>
30 апреля 2024
Магия чисел: анонсировано аниме «Пять невест*» (The Quintessential Quintuplets*), которое станет финальным аккордом среди пяти крупных активностей, посвященных пятой годовщине сериала по одноименной манге Нэги ХарубыБоевой отряд «Полный провал»). Более подробная информация будет чуть позже, а пока смотрим юбилейный ролик.


Умный, но бедный старшеклассник Футаро Уэсуги устраивается репетитором в состоятельную семью Накано, чтобы заработать денег. Его подопечные (и по совместительству одноклассницы) — прекрасные пятерняшки Итика, Нино, Мику, Ёцуба и Ицуки. Девушки готовы заниматься всем, чем угодно, лишь бы не учиться. Со временем одна из сестер завоевывает сердце сэмпая. Новая история, также придуманная лично Нэги Харубой, посвящена медовому месяцу Футаро и его отношениям с каждой из сиблингов.

Читать Остроумный гаремник «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Выставка, приуроченная к пятой годовщине, состоялась в начале года в Токийском аниме-центре, где фанаты могли полюбоваться на арты и концепты. Специальное двухдневное мероприятие на Yokohama Arena, включающее выступление актеров озвучивания, завершилось буквально вчера. В концертной части впервые была представлена песня Футаро Irodashi Nai Kanga — трек будет доступен в цифровом формате с 29 апреля, а также войдет в музыкальный альбом The Bride of the 5th Anniversary Best Album, релиз которого состоится 18 сентября. Наконец, Асано ХадзимэЛазурные огни») под чутким руководством мангаки напишет ранобэ о повседневной жизни близнецов.

«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей

Премьера первого аниме-сериала состоялась в 2019-м. Постановкой занимался Сатоси КувабараТерраса кафе богинь», «Низкоквалифицированный ниндзя») на студии Tezuka ProductionsДороро», «Басня»). Спустя два года последовал второй сезон, но производство велось уже на Bibury AnimationЛазурный путь», «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят») под руководством КаориТелепат звездной пыли», «Белый ящик»). Помимо этого, франшиза включает полнометражный фильм (2022) и двухсерийный спешл (2023).

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«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей фотографии
«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей фотографии
«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей фотографии
«Пять невест» и один школьник в свадебном путешествии: популярный гаремник широко празднует юбилей фотографии
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