Любовь, война и суд: Репортаж со съемок сериала «Княжна милосердия»

Завершается финальный этап съемок сериала «Княжна милосердия» — исторической мелодрамы для телеканала «Россия-1», поставленной Леонидом Белозоровичем. Проект с масштабной географией съемок, во время производства съемочная группа «Княжны милосердия» работала с экстремальными перепадами высот и культур: в поисках натуры кинематографистам приходилось взбираться на кавказское высокогорье, искать нечто особенное Кисловодске и в Турции, которая отныне — главная отечественная «заграница». Кино-Театр.Ру побывал на съемках сериала в Санкт-Петербурге, во дворе исторического Мраморного дворца.
Мраморный дворец в российском кино как-то невзначай стал главным символом вертикалей власти, ответственных за «надзор и наказание». Особенно в последнее время. Именно здесь снимались интерьеры для «Союза спасения
» Андрея Кравчука
, внутренний двор (не в последнюю очередь — из-за брутальности перенесенного сюда памятника Александру III) изображает курдонёр главного полицейского управления города во вселенной «Майора Грома
». На съемках сериала «Княжна милосердия» над входом в Мраморный красуется табличка «Военный судъ». Здесь, по сюжету, проходят слушания по делу офицера Алексея Раевского (Денис Нурулин
). Чего еще можно ждать от дворца «в итальянском стиле», который даже на фоне остального петербургского ансамбля выделяется имперским величием и столь же имперской мрачностью?
Тревожную атмосферу Российской империи конца XIX века — действие «Княжны милосердия» разворачивается в 1878 году, на излете очередной русско-турецкой войны — дополняет массовка в солдатских шинелях и «берданки» рядком у стеночки. Напротив — «публика» в цивильном, дамские платья и строгие европейские пальто. По словам художника по костюмам Виктории Богдановой
, все, от пуговиц на сюртуках до бижутерии и сумочек, изготавливалось по эскизам и фотографиям ушедшей эпохи. Костюмы для «Княжны милосердия» шились российскими и белорусскими ателье, многие детали образов героев создавались вручную. Фески для дополнения образа турков (в проекте задействованы уже известные российскому зрителю актеры Толга Менди
и Эдип Зейдан
) — не картонная бутафория, а реальные головные уборы. Даже ткань для формы турецкой армии подбирали не в России, а в Стамбуле, и все ради сохранения аутентичности.
«Княжна милосердия» — проект в тренде копродукции России и Турции. В российском сериале играет большое количество турецких актеров, которым предстояло вместе с российскими коллегами пройти трудный путь. Сериал для «России-1» масштабен по своей географии, его действие разворачивается в столицах, турецких деревнях и высокогорных лагерях пленных (эта война вообще запомнилась «горным колоритом» — взять хотя бы героическую и страшную оборону Шипки). Сюжет, написанный Юрием Неневым
и Леонидом Белозоровичем, конечно, не стремится к тотальной исторической достоверности, предлагая взглянуть на ту войну через личную оптику молодой княгини Софьи (Софья Присс
). Ее супруг Алексей уезжает на войну и пропадает без вести в одном из сражений. Столичное общество спешит объявить девушку вдовой, но она не желает верить в гибель супруга и решается на подвиг — пройдя курсы сестер милосердия, Софья уезжает на фронт в поисках Алексея.
«Софья — кроткая, преданная, скромная, любящая. В этих чертах характера — её сила. И в то же время именно это и мешает ей в тех обстоятельствах, в которых она оказывается. Ее история — это история преодоления. Софья обретает новые качества, проходит через невероятные события, становится сильной женщиной»
, — так Присс описывает «зону эволюции» своей героини, отказавшейся от княжеского уюта Петербурга ради поисков мужа.
Жанр мелодрамы (в нем телеканал «Россия» — несомненный лидер российского ТВ), конечно же, требует закрученности истории, так что одной только войной с Турцией дело не ограничится. В «Княжне милосердия» также присутствует классический романтический конфликт: «главным злодеем» истории выступает Пьер в исполнении Максима Иванова
. Молодой человек из высоких кругов, давний друг Раевского, влюблен в Софью, но ею отвергнут. Жажда мести заставляет его всячески мешать спасению офицера, раскручивая маховик политических интриг. «Вы наверняка знаете, что для актеров играть злодеев — всегда в радость!»
, — рассказывает Иванов. «Для меня это полная свобода, полет фантазии. Действуй и злодействуй, как говорится! Мой герой Пьер всем вредит, буквально сеет вокруг зло. Главная героиня его отвергла, выбрав лучшего друга. И вот сердце разбито. Он мстит, преследуя влюбленных»
.
Подробности злодейств Пьера, а также то, к чему они приведут, съемочная группа держит в секрете — все-таки важным условием для правильного восприятия истории остается чувство внезапности. Создатели «Княжны милосердия» настроены удивлять зрителя как эмоциональностью, так и масштабом. Художник-постановщик Владлен Семченков
рассказывает о географии съемок: работали в Москве и Петербурге, Кисловодске, Приэльбрусье, даже в Турции. Ради постройки декораций палаточных лагерей русской и турецкой армии к работе привлекли реконструктора Дмитрия Мартинелли. Было важно, чтобы русский лагерь отличался от турецкого, а пленные обитали в условиях, кардинально отличающихся от штабистов действующей армии. Первым из благ цивилизации доступны лишь навесы, в то время как генералитету куда более свойственен комфорт: велюр, бархат и прочие атрибуты восточной роскоши.
Не обходилось и без проблем, которыми всегда обрастают масштабные натурные съемки. Приэльбрусье «порадовало» команду сериала неожиданной переменой погоды: прибыв в горный палаточный лагерь, обнаружили, что он по колено завален снегом — и это вовсе не то, как его хотели видеть в кадре. «У нас был культурный шок. Оказалось, что, когда в Кисловодске идет дождь, это значит, что в горах выпадает снег. Разница примерно в десять градусов. А до этого в течение двух дней шли дожди. Пришлось отложить съемки на пару дней, пока все не растаяло»
, — говорит Семченков. Турецкие эпизоды тоже не давались легко из-за стихии. Работая на площадке под Стамбулом (говорят, декорации там остались со съемок «Великолепного века
»), пытались воссоздать атмосферу русского посольства в Османской империи. Но незадолго до начала работы, когда турецкий интерьер уже наполнили маркерами присутствия русской дипмиссии, декорация сгорела. Пришлось спешно восстанавливать ее на новом месте. Не самая приятная сторона производства кино: в него вечно вмешиваются обстоятельства непреодолимой силы.
Кроме Войны
в кадре, разумеется, должен присутствовать и Миръ
. На съемочной площадке у Мраморного дворца появляются Мария Порошина
и Александр Балуев
. Они играют родителей пропавшего без вести майора Раевского. Балуев, по моде тех лет, с бакенбардами, облаченный в пальто с меховым кантом. Ему не впервой оказываться в этом историческом периоде — в 2005 году актер играл в экранизации «Турецкого гамбита
» генерала Михаила Соболева (довольно прозрачная аллюзия на легендарного генерала Скобелева — национального героя Болгарии). На вопрос о том, чем именно «Княжна милосердия» будет привлекать зрителя, он отвечает просто. «Во-первых, потому что это история. Все приближено к той эпохе, русско-турецкой войне. Атмосфера воссоздана так тщательно, насколько это возможно в кино»
. Увлекательная история несет не только развлекательный, но и образовательный характер. Балуев сетует на то, что молодое поколение историей почти не интересуется, читает мало, интересуется еще меньшим. «Хотя бы в кино посмотрят...»
Мария Порошина в густо-зеленое платье, прикрытым черной накидкой — интересно обыгранный костюмером внутренний конфликт ее героини. С одной стороны, она всем видом показывает обществу траурное настроение матери, чей сын пропал без вести в балканской мясорубке. С другой, не теряет надежды в то, что он обязательно вернется домой. «С таким гримом и нарядами я даже начала говорить красивым слогом с деепричастными оборотами»
, — смеется актриса, признаваясь, что оказываться в этой эпохе пышных платьев, витиеватых слогов и кодексов чести — отдельное удовольствие. «Этот так красиво и изысканно, что иногда думаешь, как грустно одеваются современные подростки»
.
Быть может, дело тут не только в перемене эпох, но и в восприятии истории. Только прибывший на съемочную площадку Дмитрий Ульянов
— он в сериале играет генерала Ильина, главу миссии по обмену военнопленными — подмечает важную особенность нашего восприятия истории: «После революции 1917 года произошел некий разрыв в сознании русских людей. Мы начинаемся с семнадцатого года, а то что было до этого как будто не имеет к нам прямого отношения. Мне кажется, была психологически прервана эта историческая линия»
. Актер отмечает, что сегодня интерес к русской истории, особенно к ее монархическому периоду, растет, что определенно является позитивным явлением.
И все же история историей, но «Княжна милосердия» — не докудрама. В первую очередь, это проект о силе любви. Леонид Белозорович по-режиссерски расставляет приоритеты мотивов: «Каждый из нас испытывает это чувство по-своему, и рассказать о нем довольно сложно, чтобы все его приняли именно так, как мы его видим и ощущаем. Это личный опыт каждого человека. Но если в общих чертах, эта картина — о печали, страданиях, жертвенности и, конечно, верности. Наша главная героиня Софья — не раба любви, а воин. Она верит, что может спасти своего любимого, и борется за его спасение. История пары, временно разлученной войной, становится поводом для размышления о сущности природы человека»
. Очень в духе генеральной линии российского исторического сериала, который встречают по красоте сцен, а примечают за сильных духом героинь.
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