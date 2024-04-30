По «Скуби-Ду» снимут сериал

По анимационной франшизе «Скуби-Ду» снимут игровой сериал с реальными актерами для Netflix. Проект пока находится в разработке, сообщает Variety.
фото: Flipscreened.com
Продюсировать проект будет студия Warner Bros. Television, недавно выпустившая сериал «Детективы с того света», получивший неплохие отзывы критиков. Исполнительный продюсер Грег Берланти, работавший над шоу, также присоединится к команде нового «Скуби-Ду». Сценаристами выступят Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя») и Скотт Розенберг («Веном»), которые вместе работали над ремейком аниме «Ковбой Бибоп».
Сериал Netflix станет первой за более чем 20 лет не мультипликационной адаптацией «Скуби-Ду».
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