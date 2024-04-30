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По «Скуби-Ду» снимут сериал

30 апреля
2024 год

Новости кино >>
30 апреля 2024
По анимационной франшизе «Скуби-Ду» снимут игровой сериал с реальными актерами для Netflix. Проект пока находится в разработке, сообщает Variety.

По «Скуби-Ду» снимут сериал
фото: Flipscreened.com

Продюсировать проект будет студия Warner Bros. Television, недавно выпустившая сериал «Детективы с того света», получивший неплохие отзывы критиков. Исполнительный продюсер Грег Берланти, работавший над шоу, также присоединится к команде нового «Скуби-Ду». Сценаристами выступят Джош АппелбаумЧерепашки-ниндзя») и Скотт РозенбергВеном»), которые вместе работали над ремейком аниме «Ковбой Бибоп».

Сериал Netflix станет первой за более чем 20 лет не мультипликационной адаптацией «Скуби-Ду».
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Грег Берланти
фильмы
ВеномДетективы с того светаКовбой БибопСкуби-Ду и школа монстровЧерепашки ниндзя

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