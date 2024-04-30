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Про Астерикса и Обеликса выпустят новый фильм

30 апреля
2024 год

Новости кино >>
30 апреля 2024
О культовых героях комиксов Астерикс и Обеликс снимут новый, шестой по счету, игровой фильм. Об этом сообщает Variety.

Про Астерикса и Обеликса выпустят новый фильм
фото: кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Производством займутся Studiocanal («Приключения Паддингтона») и Editions Albert René, которая отвечает за проекты франшизы. Подробности сюжета не разглашаются.

Это не единственный современный проект об Астериксе и Обеликсе. В 2025 году на Netflix должен выйти мультипликационный сериал Алена Шабы в формате 3D («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Миллион лет до нашей эры»). Последняя часть франшизы, «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», вышла в 2023 году.
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№ 1
Angelika77   30.04.2024 - 23:17
Готова смотреть вечно. Последний фильм немножечко сдал назад, все же время идет, и актеры меняются. С Депардье и Клавье было само то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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