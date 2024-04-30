Про Астерикса и Обеликса выпустят новый фильм

О культовых героях комиксов Астерикс и Обеликс
снимут новый, шестой по счету, игровой фильм. Об этом сообщает Variety.
фото: кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
Производством займутся Studiocanal («Приключения Паддингтона
») и Editions Albert René, которая отвечает за проекты франшизы. Подробности сюжета не разглашаются.
Это не единственный современный проект об Астериксе и Обеликсе. В 2025 году на Netflix должен выйти мультипликационный сериал Алена Шабы
в формате 3D («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
», «Миллион лет до нашей эры
»). Последняя часть франшизы, «Астерикс и Обеликс: Поднебесная
», вышла в 2023 году.
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