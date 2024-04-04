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Деконструкция «Звёздные врата»
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«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

4 апреля
2024 год

Новости кино >>
4 апреля 2024

Студия A-1 PicturesТвоя апрельская ложь», «Синий экзорцист») анонсировала второй сезон популярного аниме «Поднятие уровня в одиночку» и показала тизер. Премьера сериала с подзаголовком «Восстаньте из тени» запланирована на конец года, но это не точно.


На Землю сквозь таинственные врата проникают смертоносные твари, но, к счастью, некоторые люди эволюционировали в «охотников» и могут дать отпор при помощи магических способностей. Теперь представители этой доблестной профессии ходят с рейдами в подземелья иных миров, защищая человечество от чудовищ (и зарабатывая на жизнь). Во время очередной вылазки Джин У Сон, слывущий самым слабым охотником, попадает в смертельную ловушку. Однако, случайно выполнив требования игровой системы, становится единственным человеком, который может «повысить уровень».

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Режиссером первого сезона выступил Сюнсукэ НакасигэМастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье»), сценаристом — Нобору КимураИнцидент Кэмоно», «Академия Драгонар»), а композитором — Хироюки СаваноАтака титанов», «Промар»). Невезучего (поначалу) Сона озвучил Тайто Бан (Куро Кумогакурэ из «Низкоквалифицированного ниндзя», Аманэ Фудзимия из «Ангела по соседству»).

«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Одноименный цикл веб-новелл Чхугона выходил с 2016-го по 2021-й. Манхва-адаптация с иллюстрациями DUBU стартовала в 2018 году, а закончилась почти одновременно с оригиналом. В Японии она появилась под названием «Я — единственный, кто поднял свой уровень» усилиями издательства Kadokawa.

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«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете фотографии
«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете фотографии
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Деконструкция «Звёздные врата»

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