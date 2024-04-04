«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Студия A-1 Pictures
(«Твоя апрельская ложь
», «Синий экзорцист
») анонсировала второй сезон популярного аниме «Поднятие уровня в одиночку
» и показала тизер. Премьера сериала с подзаголовком «Восстаньте из тени
» запланирована на конец года, но это не точно.
На Землю сквозь таинственные врата проникают смертоносные твари, но, к счастью, некоторые люди эволюционировали в «охотников» и могут дать отпор при помощи магических способностей. Теперь представители этой доблестной профессии ходят с рейдами в подземелья иных миров, защищая человечество от чудовищ (и зарабатывая на жизнь). Во время очередной вылазки Джин У Сон
, слывущий самым слабым охотником, попадает в смертельную ловушку. Однако, случайно выполнив требования игровой системы, становится единственным человеком, который может «повысить уровень».
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Режиссером первого сезона выступил Сюнсукэ Накасигэ
(«Мастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье
»), сценаристом — Нобору Кимура
(«Инцидент Кэмоно
», «Академия Драгонар
»), а композитором — Хироюки Савано
(«Атака титанов
», «Промар
»). Невезучего (поначалу) Сона озвучил Тайто Бан
(Куро Кумогакурэ
из «Низкоквалифицированного ниндзя
», Аманэ Фудзимия
из «Ангела по соседству
»).
Одноименный цикл веб-новелл Чхугона
выходил с 2016-го по 2021-й. Манхва-адаптация с иллюстрациями DUBU
стартовала в 2018 году, а закончилась почти одновременно с оригиналом. В Японии она появилась под названием «Я — единственный, кто поднял свой уровень» усилиями издательства Kadokawa
.
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