Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Откуда немцы-то взялись?»: Кристиан Клавье подшучивает над корнями Дидье Бурдона в эксклюзивном отрывке из комедии «Неожиданные связи»

4 апреля
2024 год

Новости кино >>
4 апреля 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из французской комедии Жюльена Эрве «Неожиданные связи», которая выйдет в российский прокат 11 апреля.



В ролике персонаж Кристиана Клавье подшучивает над немецкими корнями Жерара в исполнении Дидье Бурдона, из-за чего тот решает немедленно покинуть особняк.

Картина расказывает про две семьи. Грядет знакомство потомственных аристократов Бувье-Соваж и простой семьи Матан, поскольку их дети решили пожениться. Но среди очевидных загвоздок для радостного исхода знакомства родителей появляется еще один – ДНК-тесты на происхождение. Сюрпризы ждут всех, и мало не покажется.

«Откуда немцы-то взялись?»: Кристиан Клавье подшучивает над корнями Дидье Бурдона в эксклюзивном отрывке из комедии «Неожиданные связи»

Главную роль в фильме исполнил известный французский комик Кристиан Клавье. Компанию ему, помимо Бурдона, составили Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жульен Пестель и Хлое Куллу. За визуальную составляющую отвечают оператор Жером Альмера и художник-постановщик Лор Лепеллей-Монбийар.

В российский прокат «Неожиданные связи» выпустит кинопрокатная компания Must see magic film.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, «Сто лет тому вперед» и еще 12 фильмов апреля
Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Жером АльмераДидье БурдонМарианна ДеникурКристиан КлавьеХлое КуллуЖюльен ПестельСильви ТестюЖюльен Эрве
фильмы
Неожиданные связи

анонс

Скорбим

Татьяна Конюхова
2 апреля ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова.
Владимир Банных
2 апреля ушёл из жизни художник Владимир Банных.
Нина Чигирева
1 апреля ушла из жизни оперная певица Нина Чигирева.

День рождения >>

Сергей Алимпиев
Элина Быстрицкая
Евгений Воловенко
Григоре Григориу
Сергей Ланбамин
Дмитрий Нагиев
Николай Спиридонов
Галина Шевякова
Маргарита Шубина
Роберт Дауни-младший
Джули Кармен
Хит Леджер
Наташа Лионн
Крэйг Т. Нельсон
Энтони Перкинс
Хьюго Уивинг
все родившиеся 4 апреля >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Артур, ты король
драма, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2024
Ведьма. Деревня проклятых
детектив, триллер, фильм ужасов
Индонезия, США, Южная Корея, 2019
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Поездка в Милан
драма
Италия, 2022
Предчувствие
мелодрама, научная фантастика, триллер, экранизация
Канада, Франция, 2023
Белое пластиковое небо
драма, мелодрама, научная фантастика
Венгрия, Словакия, 2023
Гении
биография, драма
США, 2023
Формула популярности
комедия, семейное кино
США, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Домовой
фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2024
Золото Умальты
боевик, вестерн, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен