«Откуда немцы-то взялись?»: Кристиан Клавье подшучивает над корнями Дидье Бурдона в эксклюзивном отрывке из комедии «Неожиданные связи»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из французской комедии Жюльена Эрве
«Неожиданные связи
», которая выйдет в российский прокат 11 апреля.
В ролике персонаж Кристиана Клавье
подшучивает над немецкими корнями Жерара в исполнении Дидье Бурдона
, из-за чего тот решает немедленно покинуть особняк.
Картина расказывает про две семьи. Грядет знакомство потомственных аристократов Бувье-Соваж и простой семьи Матан, поскольку их дети решили пожениться. Но среди очевидных загвоздок для радостного исхода знакомства родителей появляется еще один – ДНК-тесты на происхождение. Сюрпризы ждут всех, и мало не покажется.
Главную роль в фильме исполнил известный французский комик Кристиан Клавье. Компанию ему, помимо Бурдона, составили Сильви Тестю
, Марианн Деникур
, Жульен Пестель
и Хлое Куллу
. За визуальную составляющую отвечают оператор Жером Альмера
и художник-постановщик Лор Лепеллей-Монбийар.
В российский прокат «Неожиданные связи» выпустит кинопрокатная компания Must see magic film.
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