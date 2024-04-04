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В Аргентине закончились съемки сериала Сергея Мокрицкого «Эль Русо»

4 апреля
2024 год

Новости кино >>
4 апреля 2024

В аргентинском городе Тигре, пригороде Буэнос-Айреса, завершились съемки российской детективной драмы Сергея Мокрицкого «Эль Русо», созданной при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Premier. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Новые люди», отвечающая за производство сериала.

В Аргентине закончились съемки сериала Сергея Мокрицкого «Эль Русо»
фото: пресс-служба кинокомпании «Новые люди»

«Эль Русо» получил свое название благодаря прозвищу главного героя, намекающему на его русское происхождение. Зрителям расскажут историю о жизни русских старообрядцев в эмиграции. Действие разворачивается в Аргентине, где живут выходцы из России. В центре событий — тихий живописный полуостров в стороне от Буэнос-Айреса. Там, в «аргентинской Венеции», живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она — староверка, живущая по правилам общины. Он — полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он — свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись. Их любовь была невозможна, но она случилась. Их жизни угрожает преступная группировка, их любви — самые близкие люди. За приключениями русских в Аргентине зрители будут следить на протяжении семи серий, каждая из которых продлится 30 минут.

Это первый и единственный проект, снятый в формате копродукции интернациональной командой российских и аргентинских кинематографистов. На протяжении двух с половиной месяцев, а именно столько длились съемки, кинокомпании «Новые люди» и Tieless Media плотно работали вместе. Продюсером сериала выступила Наталья Мокрицкая, оператором — Юрий Никогосов, художником-постановщиком — Любовь Иванова, а режиссером монтажа — Анна Крутий. Сценарий написали Ольга Собенина, Елена Дидевич и сам режиссер. Главную роль исполнила Светлана Иванова, а компанию ей составили Семен Серзин, Борис Каморзин, Максим Севриновский, Никита Тезин, Марина Ворожищева, Нил Бугаев, Владимир Антоник, Павел Акимкин и Марина Лебедева. Среди аргентинских актеров заявлены Моро Ангилери, Мартин Салазари, Даминьян Гандучи и Демиян Саломон.

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Представления о далекой и загадочной Аргентине у россиян сложились благодаря сериалам «Дикий ангел», «Мануэла», «Мятежный дух» и многим другим, которые нескончаемой вереницей шли на наших экранах в девяностые и нулевые годы. Снятый по лекалам большого зрелищного кино «Эль Русо» познакомит зрителя с другой, современной и очень разной Аргентиной, где красочные латиноамериканские пейзажи соседствуют с индустриальными видами мегаполиса, а фешенебельные столичные проспекты — с бедными кварталами и неприглядными трущобами. Создатели также уделили большое внимание аутентичности атмосферы деревни русскоязычных старообрядцев — в Аргентине уже более ста лет проживают свыше ста тысяч староверов. Погружаясь по ходу развития сюжета в уникальный мир старообрядческой общины, зритель попадет в центр небольшого русского мира, который, несмотря на расстояние, не теряет духовной связи с далекой родиной.

В Буэнос-Айресе очень яркая и насыщенная театральная жизнь — несколько сотен театров. Главная актерская школа для местных служителей Мельпомены — система Станиславского. Приглашение поработать с режиссером из России они восприняли как редкую удачу, шанс приобщиться к великой актерской и режиссерской традиции. Съемка одного из эпизодов проходила в культовом театре «Танго Партенио» в центре Буэнос-Айреса во время реального шоу с настоящими зрителями. Номер в исполнении актрисы Марины Ворожищевой смотрелся настолько органично, что никто из 800 человек, наблюдающих за представлением, так и не догадался, что на их глазах снималось кино и они стали его героями.

В Аргентине закончились съемки сериала Сергея Мокрицкого «Эль Русо»
фото: пресс-служба кинокомпании «Новые люди»

Продюсер аргентинской компании Tieles Media исполнил давнюю мечту — снялся в эпизоде сериала, сделав это не хуже профессионального актера. Съемочная команда очень долго искала артиста на роль Теодоро. Режиссер в шутку предложил попробоваться кастинг-директору, аргентинцу Даминьяну Гандучи, бывшему актеру. В результате роль досталась именно ему. Часть материала снимали в фавелах, местных трущобах, самых опасных местах Буэнос-Айреса. Однажды съемки чуть не сорвались, потому что на соседней улице произошло убийство наркодилера. Семен Серзин, готовясь к роли, активно занимался с преподавателем испанского языка. В сжатые сроки он так хорошо овладел испанской речью, что местные жители принимали его за аргентинца. Все актеры, сидевшие за рулем плавательных средств в кадре, ранее не имели подобного опыта и делали это впервые в жизни. Когда в первый съемочный день режиссер по сложившейся традиции разбил на площадке тарелку, аргентинские коллеги, не знакомые с этим российским кинообычаем, подумали, что он, не успев начать съемки, уже злится и бьет посуду. На следующий день после окончания съемочного периода на Буэнос-Айрес налетел мощный ураган и уничтожил декорацию, в которой едва закончились съемки.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
colybri   4.04.2024 - 15:19
Сериал чем-то напоминает старый фильм с Харрисоном Фордом в роли полицейского,которого расследование убийства приводит в закрытую общину амишей. Только там главные герои вместе не остались. Надеюсь,что... читать далее>>
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В Аргентине закончились съемки сериала Сергея Мокрицкого «Эль Русо» фотографии
В Аргентине закончились съемки сериала Сергея Мокрицкого «Эль Русо» фотографии
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