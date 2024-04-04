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Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим»

4 апреля
2024 год

Новости кино >>
4 апреля 2024

На медиаплатформе «Смотрим» вышла многосерийная остросюжетная драма Валерии Ивановской «Загляни ему в голову». Главные роли в сериале исполнили Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Павел Трубинер, Дарья Урсуляк, Валентин Смирнитский и Алексей Демидов, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главный герой драмы Валерий Лунин (Жандаров) – в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Валерий знает, что его способности – следствие психической болезни, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов (Трубинер), и журналистка Драпова (Урсуляк) стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства – генерала Мордвинова (Смирнитский). Непростые отношения у Валерия складываются и с коллегой – следователем Ариной Солодовниковой (Валешная). Однако с каждым новым делом ее мнение о Лунине меняется: Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Валерия.

«Я достаточно много в своей жизни работала с детективными историями и много их смотрю. Сценарий проекта "Загляни ему в голову" показался мне очень оригинальным. Я всегда отталкиваюсь от персонажей: главный герой, доктор Лунин, в силу своих психологических особенностей обладает даром заглядывать преступнику в голову. И наш детектив строится так, что мы практически не следим за конкретными уликами, а пытаемся понять мотивы преступника – как он дошел до этого, что в его жизни сломалось, какая личная боль за этим стоит. Главный герой пропускает это все через себя. Кирилла Жандарова, который исполняет роль доктора Лунина, я могу назвать своим любимым артистом, ни для кого это не секрет. Я знаю, что Кирилл может быть совершенно разным, что очень важно для нашей картины, ведь Лунину в силу его болезни надо постоянно в кого-то перевоплощаться. Вообще весь актерский ансамбль я подбирала, как подбирают жемчужины для драгоценного ожерелья, потому что убеждена, что во главе любого проекта стоят, прежде всего, актеры», — говорит режиссер Валерия Ивановская.



Компанию вышеназванным актерам составили Михаил Пореченков, Любовь Толкалина, Ирина Розанова, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Александр Устюгов, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Дмитрий Власкин, Михаил Горевой, Дмитрий Блохин, Александр Носик, Иван Жвакин, Серафима Низовская, Аристарх Венес и другие.
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Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим» фотографии
Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим» фотографии
Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим» фотографии
Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим» фотографии
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