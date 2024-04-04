Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим»

Главный герой драмы Валерий Лунин (Жандаров) – в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Валерий знает, что его способности – следствие психической болезни, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов (Трубинер), и журналистка Драпова (Урсуляк) стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства – генерала Мордвинова (Смирнитский). Непростые отношения у Валерия складываются и с коллегой – следователем Ариной Солодовниковой (Валешная). Однако с каждым новым делом ее мнение о Лунине меняется: Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Валерия.
«Я достаточно много в своей жизни работала с детективными историями и много их смотрю. Сценарий проекта "Загляни ему в голову" показался мне очень оригинальным. Я всегда отталкиваюсь от персонажей: главный герой, доктор Лунин, в силу своих психологических особенностей обладает даром заглядывать преступнику в голову. И наш детектив строится так, что мы практически не следим за конкретными уликами, а пытаемся понять мотивы преступника – как он дошел до этого, что в его жизни сломалось, какая личная боль за этим стоит. Главный герой пропускает это все через себя. Кирилла Жандарова, который исполняет роль доктора Лунина, я могу назвать своим любимым артистом, ни для кого это не секрет. Я знаю, что Кирилл может быть совершенно разным, что очень важно для нашей картины, ведь Лунину в силу его болезни надо постоянно в кого-то перевоплощаться. Вообще весь актерский ансамбль я подбирала, как подбирают жемчужины для драгоценного ожерелья, потому что убеждена, что во главе любого проекта стоят, прежде всего, актеры», — говорит режиссер Валерия Ивановская.
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