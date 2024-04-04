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Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг»

4 апреля
2024 год

Новости кино >>
4 апреля 2024

Режиссер Александр Фомин приступил в Москве к съемкам комедии «Бархоппинг», основанной на его сценарии. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании ID Production, отвечающей за производство картины вместе с Forza Film.

Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

По словам постановщика, «эта история о дружбе и, в частности, о моих школьных друзьях. Несмотря на то, что мы взрослели, менялись, становились все более разными, нам удалось остаться вместе. Хочу поделиться рецептом».

Считается, что бархоппинг (bar hopping — буквально «вприпрыжку по барам») зародился в Великобритании XIX века. Фильм Фомина расскажет про четверых друзей, которые вместе с первого класса, однако, взрослая жизнь вносит коррективы и теперь они видятся все реже и реже. И в эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.

Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

«Для всех нас, молодежи нулевых и десятых традиция бархоппинга стала неотъемлемой частью жизни. Общение – то, что объединяет людей во всем мире. Думаю, этот концепт будет понятен всем», — считает продюсер ленты Дмитрий Литвинов.

В фильме снимаются Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Евгений Шварц, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро и Александр Алябьев. Оператором выступает Михаил Соловьев, а художником-постановщиком — Ника Хомич.

Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

Для Павла Табакова «эта история о людях, которые прошли вместе путь длиною в более чем 20 лет. Таких знакомых у меня нет, но есть те, которые приближаются к этой цифре. Партнеров по площадке я могу назвать друзьями и очень хорошими знакомыми, с некоторыми я знаком почти десять лет. Поэтому вдвойне интересно играть тему давней дружбы, потому что могу подкладывать реальные ситуации и ощущения из жизни».
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персоны
Дмитрий ЕндальцевЭльдар КалимулинАнастасия КрасовскаяМария ЛисоваяДмитрий ЛитвиновИнгрид ОлеринскаяМихаил Соловьёв (IV)Павел ТабаковВалерия ФедоровичАлександр Фомин (III)Ника ХомичПолина ШашуроЕвгений Шварц (II)

фотографии >>
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг» фотографии
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг» фотографии
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг» фотографии
Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская и Ингрид Олеринская собрались на последний «Бархоппинг» фотографии
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