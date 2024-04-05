Мелодрама «Пока никто не знает» с Джульеттой Шабановой и Кристиной Шелобковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету Марьяна Ямпольская, директор успешного юридического агентства, берет на стажировку дочь своей сестры Дину. Бойкая и ответственная, она сразу становится центром внимания сотрудников. Соперничество между Диной и Марьяной нарастает пропорционально ее успехам, юное дарование наступает на пятки нетолько профессионально. Неожиданно открывшиеся семейные тайны заставляют Марьяну окунуться в свое прошлое и еще раз пережить драматичные события юности.
11 апреля состоится премьера мелодрамы Дмитрия Сорокина «Спасти Анну». Главные роли исполнили Валерия Бурдужа, Всеволод Макаров и Никита Абдулов. По сюжету с виду благополучную семью Анны и Виктора можно было бы назвать образцовой, ведь Аня никому не рассказывает, что ее обаятельный и любящий на людях муж дома превращается в чудовище – алкоголика, дебошира и насильника. Завершает неделю премьер 12 апреля мелодрама Александры Бутько «Единственная моя». В главных ролях – Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов. В центре сюжета — мать-одиночка Ирина Воронова, которая воспитывает десятилетнего сына Алешу и заботится о младшей сестре после потери мамы. Когда-то она была влюблена в Дмитрия, но из-за интриг их однокурсницы возлюбленный бросил ее, даже не подозревая, что она беременна. Спустя одиннадцать лет Ирина и Дима вновь встречаются.
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