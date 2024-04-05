На Камчатке завершились съемки драматического сериала «Аутсорс
» с Иваном Янковским
в главной роли. Режиссером оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» выступил Душан Глигоров
, оператором-постановщиком ― Батыр Моргачев
. Как подчеркивает пресс-служба Okko, вместе они работали над сериалами «Трасса
», «Химера
» и «Хрустальный
».
По сюжету в середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры, но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие погибших имеют право на исполнение наказания, а некоторые даже готовы за это заплатить. Нашим героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Заручившись поддержкой коллег-надзирателей, прокурора и тюремного врача, Костя придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс, но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.
«При выборе проектов у меня есть три, если можно так выразиться, постулата: режиссер, сценарий, команда. Мне понравился Душан Глигоров, я видел его работы прежде. Сценарий был интересным ― я люблю такую острую и неожиданную драму. Мои партнеры ― замечательные артисты, со многими хотел поработать, а с Эльдаром Калимулиным я учился в институте. Так что здесь, на "Аутсорсе", все здорово сложилось
», — рассказывает Иван Янковский.
В сериале также сыграли Данил Стеклов
, Виталий Коваленко
, Дмитрий Сумин
, Леонид Тележинский
, Мила Ершова
, Даша Котрелева
, Дарья Савельева
, Карина Разумовская
и другие. Продюсерами проекта выступили Александр Цекало
, Иван Самохвалов
, Олег Маловичко
, Сергей Шишкин
, Эльвира Дмитриевская
и Гавриил Гордеев
. Автором сценария и шоураннером значитя Анна Козлова
(«Медиатор
»). В качестве художника по костюмам над «Аутсорсом» работала Даша Фомина
(«Слово пацана. Кровь на асфальте
»).
«Для меня "Аутсорс" — это немножко другой жанр, чем тот, в котором я работал предыдущие несколько лет. Я понимал, что в этой работе нельзя идти проторенными дорожками. Поэтому каждый раз, когда я приступал к обдумыванию и разработке сцен, я спрашивал себя: "А может быть, тут сделать немножко по-другому"? Искал новый взгляд и новую интонацию. Это было сложно, но очень интересно
», — добавляет Душан Глигоров.
Восьмисерийная драма снята по мотивам повести Дениса Драгунского
«Дочь военного пенсионера». Съемки прошли в Москве, регионе Кавказские Минеральные Воды, в Приэльбрусье и на Камчатке. Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году.
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