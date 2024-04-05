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Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов

5 апреля
2024 год

Новости кино >>
5 апреля 2024
В рамках Московского международного Салона Образования (ММСО) 4 апреля состоялся специальный показ сериала «Ректор» для руководства университетского и научного сообщества. Проект представили продюсер Жан Просянов, режиссер Роман Фокин, исполнитель главной роли Владимир Канухин, актриса Виктория Полторак, а также научный консультант сериала Евгений Сженов. Об этом сообщает пресс-служба «Ректора».

Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов
фото: пресс-служба сериала «Ректор»

Сериал «Ректор» — это комедия, которая в легкой форме рассказывает о тяжелых университетских буднях. При этом проект посвящен таким серьезным темам, как преемственность в руководстве вузов, важность научных исследований и открытий, а также коррупции и борьбе с ней.

«Наш сериал призван мотивировать молодых людей становиться учеными и исследователями. Но в работе ученого всегда есть конфликт между творческой стороной и административной. И только тот, кто сможет эти две вещи соединить, достигнет успеха. Но "Ректор" не только об этом. Это сериал и о простых человеческих чувствах — о любви, зависти, алчности, а также о страхах», — рассказал Жан Просянов перед началом просмотра.

В центре сюжета Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов
фото: пресс-служба сериала «Ректор»

Гостями спецпоказа стали ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский, ректор ГУУ Владимир Строев, ректор ННГУ Олег Трофимов, и.о. ректора Технологического университета им. А.А. Леонова Наталья Фролова, ректор Государственного Института им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, председатель Экспертного совета Государственной Думы по непрерывному образованию, заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов, ректор Университета МИСиС Алевтина Черникова и другие ректоры ведущих российских вузов, профессоры и заслуженные преподаватели.

«Возможности науки всегда привлекательны. И сериал "Ректор" может мотивировать молодых людей заниматься наукой. Этот проект не только меняет нашу жизнь, но и жизнь в сфере вузов. Такой сериал говорит о том, что меняться можно. Конечно, любой ректор, как и герой сериала, когда соглашается на эту работу, думает о том, что он будет поддерживать свою науку. И это очень точно подмечено. Но потом он понимает, что он должен поддерживать не только свою науку, а науку для всех. И вот это будет определенный перелом. Я, кстати, очень заинтригован, именно поэтому буду смотреть этот сериал дальше», - отметил Илья Коршунов после просмотра сериала.

Сериал «Ректор», в котором также сыграли Михаил Горевой и Даниил Спиваковский, выйдет 25 апреля на онлайн-платформе PREMIER. Съемки проходили в Университете науки и технологий МИСиС. Производством проекта занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов фотографии
Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов фотографии
Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов фотографии
Сериал «Ректор» с Владимиром Канухиным показали ректорам ведущих российских вузов фотографии
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