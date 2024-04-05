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Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме

5 апреля
2024 год

Новости кино >>
5 апреля 2024
Стартовали съемки проекта «Осторожно, Кулик!» — первого скетчкома платформы KION с популярным комиком, актером и блогером Евгением Куликом в главной роли. Вместе с Куликом в скетчах, которые будут представлять собой отдельные мини-фильмы, участие примут актеры Ригина Гайсина, Михаил Орлов, Павел Ворожцов, Татьяна Орлова, Елена Мелентьева и Ангелина Стречина, а также блогеры Карина Кросс и Янчик, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Каждый скетч, снятый как отдельный небольшой фильм, будет представлять разных героев в разных ситуациях: забавных, сатирических и пугающих. В этом проекте Евгений Кулик предстанет перед зрителем в другом амплуа: он будет ссориться, мириться и весело проводить время со своей женой Ригиной. Но не только: Кулик будет перевоплощаться в самых разных персонажей, чтобы показать аудитории курьезные сценки из жизни. Что, если таксист, хвастающийся собственным бизнесом, действительно окажется олигархом? Или из будущего прилетит андроид и расскажет, что там ты знаменит? Кого стоит бояться поздней ночью — голосующих девушек на дороге или одиноких мужчин в лесу? Почему рыцарю так важны его доспехи? И самое главное — как остановить смерть?

«Идея скетчкома пришла не случайно. До этого я пять лет снимал скетчи, набивал руку, после чего мы с командой сняли несколько фильмов. В новом проекте мне хочется совместить те скетчи, которые я делал раньше, с хорошей кинематографичной съемкой. Мне кажется, это будет интересный проект. Таких скетчей еще никто не делал, это будет нечто новое, свежее, актуальное. Сейчас идет гонка скетчкомов, и у всех авторов разный подход, посмотрим, что из этого получится. Мы делаем юмор, который нам нравится, и будем надеяться, что он понравится нашему зрителю», — говорит Евгений Кулик.

Режиссерами выступят Сергей НаумовОливье и Роботы», «Елки 9») и Александра ЛупашкоТанцуй, Селедка!»). Авторами сценария значатся Евгений Кулик и Дмитрий Балуев.
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Ёлки 9Оливье и РоботыТанцуй, Селёдка!

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Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме фотографии
Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме фотографии
Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме фотографии
Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме фотографии
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