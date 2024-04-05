Евгений Кулик перевоплотится в разных персонажей в новом скетчкоме

Каждый скетч, снятый как отдельный небольшой фильм, будет представлять разных героев в разных ситуациях: забавных, сатирических и пугающих. В этом проекте Евгений Кулик предстанет перед зрителем в другом амплуа: он будет ссориться, мириться и весело проводить время со своей женой Ригиной. Но не только: Кулик будет перевоплощаться в самых разных персонажей, чтобы показать аудитории курьезные сценки из жизни. Что, если таксист, хвастающийся собственным бизнесом, действительно окажется олигархом? Или из будущего прилетит андроид и расскажет, что там ты знаменит? Кого стоит бояться поздней ночью — голосующих девушек на дороге или одиноких мужчин в лесу? Почему рыцарю так важны его доспехи? И самое главное — как остановить смерть?
«Идея скетчкома пришла не случайно. До этого я пять лет снимал скетчи, набивал руку, после чего мы с командой сняли несколько фильмов. В новом проекте мне хочется совместить те скетчи, которые я делал раньше, с хорошей кинематографичной съемкой. Мне кажется, это будет интересный проект. Таких скетчей еще никто не делал, это будет нечто новое, свежее, актуальное. Сейчас идет гонка скетчкомов, и у всех авторов разный подход, посмотрим, что из этого получится. Мы делаем юмор, который нам нравится, и будем надеяться, что он понравится нашему зрителю», — говорит Евгений Кулик.
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