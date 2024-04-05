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Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь»

5 апреля
2024 год

Новости кино >>
5 апреля 2024
Кинокомпания СТВ совместно с СТВ ЛАБ приступили к съемкам нового фильма Алены Званцовой «Свинья и Мышь». Главные роли в картине исполнят Михаил Тройник, Евгения Крегжде и Дарья Квасова, уточняют в пресс-службе кинокомпании.

Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь»
фото: кинокомпания СТВ

По сюжету Алексей и Туся прожили вместе жизнь на двоих. Но после тяжелого диагноза жены она решает, что муж должен начать жизнь с начала, с другой, совсем юной девушкой. Алексей сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Что теперь делать, остаться с тяжело больной женой или с головой окунуться в другую жизнь? Алексей пытается жить двойной жизнью, с каждым днем понимая – выбор все же придется сделать.

Продюсерами картины выступили Сергей Сельянов, Максим Уханов, Станислава Беретова и Мария Маевская. Съемки пройдут в Москве и Нижнем Новгороде.
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Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь» фотографии
Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь» фотографии
Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь» фотографии
Михаил Тройник пытается жить двойной жизнью в фильме Алены Званцовой «Свинья и Мышь» фотографии
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