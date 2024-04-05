Семейная комедия с Александром Самойленко и Марией Порошиной вернется с пятым сезоном

Стартовали съемки пятого сезона семейной комедии с Александром Самойленко и Марией Порошиной, который получил название «Родители родителей». Сериал продолжит рассказывать о трех поколениях семьи, живущих под одной крышей. У каждого из троих сыновей Саши и Маши теперь есть своя маленькая семья внутри большой семьи Соколовых. Премьера проекта состоится уже в этом году в онлайн-кинотеатре START и на телеканале «СОЛНЦЕ», сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету с момента событий последнего сезона прошло шесть лет. Семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея (Александр Самойленко мл.) и Полины (Анастасия Крылова) родился второй ребенок, а Илья (Никита Митасов) женился. Казалось бы, только Макс (Артем Башенин) не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе — небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру (Ангелина Поплавская), которая старше его на несколько лет, а еще — ее десятилетнего сына. По словам создателей, идею нового сезона подсказала сама жизнь: возраст бывших детей — Макса, Ильи и Тимофея — достиг той отметки, когда им самим настала пора ощутить все прелести и тяготы родительства. Так они и оказались по обратную сторону баррикад.
«Я очень люблю сериал “Родители”. Когда увидела сценарий самого первого сезона, поняла, что эта история пронизана замечательным юмором, тонким, интеллигентным. За все сезоны мы показали огромное количество сюжетов и событий, очень жизненных, которые, мне кажется, отзываются у каждого зрителя, в том числе, я вижу пересечения и с моей семьей. В новом сезоне у нас появятся совершенно новые сюжетные повороты и еще больше историй, которые героям придется переживать с юмором», — говорит Мария Порошина.
Александр Самойленко-младший признался, что после роли Коневича в суперуспешном «Слове пацана. Кровь на асфальте» идет на площадку «Родителей» другим человеком.
«Проект Жоры Крыжовникова оказал огромное влияние абсолютно на все сферы моей жизни, и в первую очередь это касается профессионализма. Я научился объективно оценивать свою работу, верить в себя и чувствовать уверенность перед камерой. Это дает мне невероятное чувство комфорта и свободы! Я счастлив, что съемки нового сезона "Родителей" начинаются именно сейчас, когда у меня есть возможность взять энергию, свободу и профессионализм, которые я ощутил в себе, и принести их на эту площадку», — комментирует Александр Самойленко мл.
Режиссерское кресло вновь займет Александр Жигалкин («Папины дочки. Новые», «Воронины»). «Родители родителей» — это собственный контент телеканала «СОЛНЦЕ» и START. Сериал является продолжением культового проекта «Родители. Так и живем», который стал главным хитом на «СОЛНЦЕ» по рейтингу за 2023 год. Всего сериал на телеканале посмотрело более 35 млн человек.
обсуждение >>