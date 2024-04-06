Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

«Магическая битва
» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, «Этот глупый свин
» близится к завершению, а Хаяо Миядзаки
продолжает подсчитывать прибыль (теперь и в юанях). Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Поднятия уровня в одиночку
» или новом сериале
про самого сильного в мире старшеклассника
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
«Мальчик и птица
» Хаяо Миядзаки
возглавил китайский прокат, заработав $35,2 миллиона за первые два дня (показы начались в среду, 4 апреля). «Магическая битва
» сместила «Атаку титанов
» с пьедестала самого востребованного аниме в Книге рекордов Гиннесса, которая только в 2020-м одолела «Ван-Пис
»: при подсчете использовалась статистика показов, загрузок, упоминаний в медиа и запросы в поисковых системах. Кстати, создатель «Атаки титанов» Хадзимэ Исаяма
поможет Юки Кадзи
, голосу Эрена Йегера
, придумать ваншот: мангака набросал
пятистраничную раскадровку, чтобы любой художник мог попробовать свои силы в рамках проекта Soyogi Fractal, приуроченного к 20-летию деятельности сэйю. Тем временем бумажная «Моя геройская академия
» преодолела порог в 100 миллионов выпущенных экземпляров, а «Дому теней
» понадобится месячный перерыв: простой обусловлен не проблемами со здоровьем, как это часто бывает, а грядущей выставкой, для которой авторский дуэт Soumatou
готовит иллюстрации. Нобуюки Фукимото
, с 1996 года выпускающий мангу «Кайдзи
» в разных воплощениях, объявил, что следующая арка будет последней для всей серии, и финал не за горами. «Этот глупый свин…
» тоже близится к закату: создатель популярной серии ранобэ Хадзимэ Камосида
сообщил, что 15-й том станет для персонажей прощальным. Студия White Fox
поведала поклонникам, что второй кур сёнэна
«Ёко из Сэнгоку
», выходившего зимой
, получит подзаголовок «Тысяча демонов Хаоса
» и вернется уже в июле. Создатели недавно закончившегося «Фронтира Шангри-Ла
» тоже не планирует тянуть со вторым сезоном: он появится в октябре и будет разделен на два кура, как и первый. Наконец, «Низкоквалифицированный ниндзя
», уже скрывавшийся в тени аниме-премьер, попробовал себя в формате игрового фильма.
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Главные аниме-премьеры весны
ХИДЭАКИ, ПОЛЕЗАЙ В ГРЕБАНЫЙ ЛИНКОР
Студия Khara
(«Драконий дантист
», «Отиби
») объявила, что специальный проект к юбилею франшизы «Космический линкор Ямато
» будет курировать её основатель — автор «Евангелиона
» и «Ганбастера
» Хидэаки Анно
. Премьера запланирована на 6 октября 2024 года — ровно через 50 лет после выхода первого эпизода легендарной космооперы.
Проект включает в себя выпуск нескольких книжных изданий, в том числе артбука от иллюстратора оригинальной манги Митио Муракавы
и сборник концептов от меха-дизайнера Дзюнъитиро Тамамори
, перевыпуск манги Лэйдзи Мацумото
и передвижную выставку, а также повторный показ отдельных эпизодов и полных метров франшизы. В комментарии Анно заявил, что почти пять десятилетий является поклонником культового сериала (со второго класса средней школы), а также добавил, что франшиза оказала значительное влияние на формирование его как человека и специалиста. Напомним, что юбилейный проект анонсировали
при помощи дипфейка покойного Мацумото (что вызвало недовольство поклонников), а 19 июля в кинотеатрах Японии выйдет «Темное вторжение»
— первый фильм из семи полнометражных аниме цикла «Ямато навсегда: Мятежник 3199
».
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Почему «Евангелион» Хидэаки Анно стал культовым
СРЕДОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
20-летие отмечает и комедийный сериал «Сержант Кэроро
», основанный на оригинальной истории Минэ Ёсидзаки
. Отпраздновать это событие Bandai Namco Pictures
решила новым анимационным проектом — и выпустила трейлер.
Взвод космических лягушек под предводительством сержанта Кэроро отправляется покорять Землю, но проваливает миссию. Нравы людей, которые сутками напролет расчленяют их сородичей, повергают опытных бойцов в ужас. Интервент-неудачник Кэроро попадает в дом к семье Хината: обустроив жилище в чулане под лестницей, он почитывает мангу, играет в видеоигры, собирает Ганпла (пластиковые модели «Гандама») и вместе с остатками команды строит планы по мировому господству.
К ролям вернутся:
Сержант Кэроро — Кумико Ватанабэ
(Акэми Айдзва
из «Томо — девушка!
», Кёко Сирафудзи
из «Работы!!
»).
Рядовой Тамама — Эцуко Кодзакура
(Могета из «Корзинки фруктов
», Джонатан из «Огней пёстрой арены
»).
Капрал Гироро — Дзёдзи Наката
(Гинса Момоти
из «Самурая Чамплу
», Алукард
из сериала «Хеллсинг: Война с нечистью
»).
Сержант-майор Куруру — Такэхито Коясу
(Маргарет Макарон
из «Магии и мускулов
», Мираж
из «Сприггана
»).
Младший капрал Дороро — Такэси Кусао
(Шагруа Эдит Лугрид
из «Смертельной игры мертвой горы
», Пикл
из «Баки Ханмы
»).
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Похождения инопланетного кота Дораэмона и другие фантастические истории
ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА
Студия Team OneOne
показала финальные трейлеры полнометражного аниме «Кураюкаба
» и его спин-оффа «Ослепляющая Кагари
» (предыдущие ролики с русскими субтитрами можно посмотреть тут
). Фильмы выйдут в кинотеатрах Японии одновременно 12 апреля, а следом ожидается онлайн-премьера на Crunchyroll (причем в весеннем сезоне
).
В «Кураюкабе» частный детектив Сотаро расследует недавнее массовое исчезновение: свидетелей нет, намерения убийцы — неизвестны. В поисках улик следователь отправляется в подземный район города, где встреча с командиром таинственного бронепоезда меняет его судьбу. Действие второго фильма разворачивается в крошечном шахтерском городке Хаконива. Юная Кагари составляет карты местности, где всё меняется день ото дня, а её друг детства Юя мечтает сбежать. Вскоре они узнают, что городу грозит опасность, и только рисунки девушки могут спасти Хакониву от надвигающейся беды.
Детектива Сотаро озвучит Хакудзан Канда
(титульный дракон
из сериала «Хисонэ и Масотан
»), Ослепляющую Кагари — Аянэ Сакура
(Минами Фуюки
из «Досанко-гяру чудо как милы
», Фиона Фрост
из «Семьи шпиона
»), а Юи — Юки Сакакихара
(Экхаурт
из «Королевства руин
», Робота
из «Ликорис Рекойл
»).
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«Фарс убитой нежити» — детектив с Шерлоком Холмсом и японской мифологией
ВЫПЬЕМ, ЧАКО, ГДЕ ЖЕ КРУЖКА
Короткометражный «Бутылочный Джорж
», анонсированный
в марте прошлого года, обзавелся первым трейлером. За производство отвечают студии Dwarf
(«Консьерж покемонов
», «Левша
») и Tonko House
(«Бип-бип! Машинка Карсон
»). Премьеру обещают на фестивале в Сан-Франциско, который пройдет в конце апреля.
Девочка Чако живет с алкозависимым отцом, а утешение находит в огромном коте и гусеницеподобном существе, запертом в бутылке. Над кукольным проектом работают режиссер Дайсукэ Цуцуми
(«Они: Легенда о Боге грома
») и сценарист Акихиро Нисино
(«Пупелль из города дымоходов
»), а 3D-прототипы
персонажей созданы Kyassy
— его труды вы можете оценить в сериале «Рилаккума и Каору
» и «Пиноккио Гильермо дель Торо
».
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«Консьерж покемонов» — кукольная история о курорте для карманных монстров
НУЖНО БОЛЬШЕ СТУДИЙ
Продолжается бегство из MAPPA
(«Дети на холме
», «Банановая рыба
», «Дорохэдоро
»). Макото Кимура
, еще недавно выступавший обычным и музыкальным продюсером оригинального аниме студии «Буттигири?!
», объявил об уходе — и сразу о создании студии BLUE RIGHTS
.
Новая компания намерена работать в различных областях, включая аниме, музыку, организацию мероприятий и создание спецпроектов (что бы это ни значило). На страничке в X основатель пообещал создать рабочую среду, в которой приоритетом будет благополучие и самореализация создателей (камушек в огород бывших работодателей, известных адскими условиями труда). До работы в популярной студии опытный менеджер продюсировал блок Noitamina на Fuji TV
и трудился в аниме-холдинге Twin Engine
. Среди последних проектов студии MAPPA под патронажем Кимуры, кроме «Буттигири», значатся такие хиты, как «Мабороси
», «Магическая битва
» и «Человек-бензопила
».
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Режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию
Бонус
: Сочная обложка спин-офф-манги про Пейона
из «Звездного дитя
», к сожалению, оказавшаяся первоапрельской шуткой.
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.
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