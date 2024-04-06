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Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

6 апреля
2024 год

Новости кино >>
6 апреля 2024
«Магическая битва» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, «Этот глупый свин» близится к завершению, а Хаяо Миядзаки продолжает подсчитывать прибыль (теперь и в юанях). Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Поднятия уровня в одиночку» или новом сериале про самого сильного в мире старшеклассника), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки возглавил китайский прокат, заработав $35,2 миллиона за первые два дня (показы начались в среду, 4 апреля). «Магическая битва» сместила «Атаку титанов» с пьедестала самого востребованного аниме в Книге рекордов Гиннесса, которая только в 2020-м одолела «Ван-Пис»: при подсчете использовалась статистика показов, загрузок, упоминаний в медиа и запросы в поисковых системах. Кстати, создатель «Атаки титанов» Хадзимэ Исаяма поможет Юки Кадзи, голосу Эрена Йегера, придумать ваншот: мангака набросал пятистраничную раскадровку, чтобы любой художник мог попробовать свои силы в рамках проекта Soyogi Fractal, приуроченного к 20-летию деятельности сэйю. Тем временем бумажная «Моя геройская академия» преодолела порог в 100 миллионов выпущенных экземпляров, а «Дому теней» понадобится месячный перерыв: простой обусловлен не проблемами со здоровьем, как это часто бывает, а грядущей выставкой, для которой авторский дуэт Soumatou готовит иллюстрации. Нобуюки Фукимото, с 1996 года выпускающий мангу «Кайдзи» в разных воплощениях, объявил, что следующая арка будет последней для всей серии, и финал не за горами. «Этот глупый свин…» тоже близится к закату: создатель популярной серии ранобэ Хадзимэ Камосида сообщил, что 15-й том станет для персонажей прощальным. Студия White Fox поведала поклонникам, что второй кур сёнэна «Ёко из Сэнгоку», выходившего зимой, получит подзаголовок «Тысяча демонов Хаоса» и вернется уже в июле. Создатели недавно закончившегося «Фронтира Шангри-Ла» тоже не планирует тянуть со вторым сезоном: он появится в октябре и будет разделен на два кура, как и первый. Наконец, «Низкоквалифицированный ниндзя», уже скрывавшийся в тени аниме-премьер, попробовал себя в формате игрового фильма.

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ХИДЭАКИ, ПОЛЕЗАЙ В ГРЕБАНЫЙ ЛИНКОР

Студия KharaДраконий дантист», «Отиби») объявила, что специальный проект к юбилею франшизы «Космический линкор Ямато» будет курировать её основатель — автор «Евангелиона» и «Ганбастера» Хидэаки Анно. Премьера запланирована на 6 октября 2024 года — ровно через 50 лет после выхода первого эпизода легендарной космооперы.

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

Проект включает в себя выпуск нескольких книжных изданий, в том числе артбука от иллюстратора оригинальной манги Митио Муракавы и сборник концептов от меха-дизайнера Дзюнъитиро Тамамори, перевыпуск манги Лэйдзи Мацумото и передвижную выставку, а также повторный показ отдельных эпизодов и полных метров франшизы. В комментарии Анно заявил, что почти пять десятилетий является поклонником культового сериала (со второго класса средней школы), а также добавил, что франшиза оказала значительное влияние на формирование его как человека и специалиста. Напомним, что юбилейный проект анонсировали при помощи дипфейка покойного Мацумото (что вызвало недовольство поклонников), а 19 июля в кинотеатрах Японии выйдет «Темное вторжение» — первый фильм из семи полнометражных аниме цикла «Ямато навсегда: Мятежник 3199».

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СРЕДОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

20-летие отмечает и комедийный сериал «Сержант Кэроро», основанный на оригинальной истории Минэ Ёсидзаки. Отпраздновать это событие Bandai Namco Pictures решила новым анимационным проектом — и выпустила трейлер.


Взвод космических лягушек под предводительством сержанта Кэроро отправляется покорять Землю, но проваливает миссию. Нравы людей, которые сутками напролет расчленяют их сородичей, повергают опытных бойцов в ужас. Интервент-неудачник Кэроро попадает в дом к семье Хината: обустроив жилище в чулане под лестницей, он почитывает мангу, играет в видеоигры, собирает Ганпла (пластиковые модели «Гандама») и вместе с остатками команды строит планы по мировому господству.

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

К ролям вернутся:

Сержант Кэроро — Кумико Ватанабэ (Акэми Айдзва из «Томо — девушка!», Кёко Сирафудзи из «Работы!!»).

Рядовой Тамама — Эцуко Кодзакура (Могета из «Корзинки фруктов», Джонатан из «Огней пёстрой арены»).

Капрал Гироро — Дзёдзи Наката (Гинса Момоти из «Самурая Чамплу», Алукард из сериала «Хеллсинг: Война с нечистью»).

Сержант-майор Куруру — Такэхито Коясу (Маргарет Макарон из «Магии и мускулов», Мираж из «Сприггана»).

Младший капрал Дороро — Такэси Кусао (Шагруа Эдит Лугрид из «Смертельной игры мертвой горы», Пикл из «Баки Ханмы»).

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ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА

Студия Team OneOne показала финальные трейлеры полнометражного аниме «Кураюкаба» и его спин-оффа «Ослепляющая Кагари» (предыдущие ролики с русскими субтитрами можно посмотреть тут). Фильмы выйдут в кинотеатрах Японии одновременно 12 апреля, а следом ожидается онлайн-премьера на Crunchyroll (причем в весеннем сезоне).


В «Кураюкабе» частный детектив Сотаро расследует недавнее массовое исчезновение: свидетелей нет, намерения убийцы — неизвестны. В поисках улик следователь отправляется в подземный район города, где встреча с командиром таинственного бронепоезда меняет его судьбу. Действие второго фильма разворачивается в крошечном шахтерском городке Хаконива. Юная Кагари составляет карты местности, где всё меняется день ото дня, а её друг детства Юя мечтает сбежать. Вскоре они узнают, что городу грозит опасность, и только рисунки девушки могут спасти Хакониву от надвигающейся беды.


Детектива Сотаро озвучит Хакудзан Канда (титульный дракон из сериала «Хисонэ и Масотан»), Ослепляющую Кагари — Аянэ Сакура (Минами Фуюки из «Досанко-гяру чудо как милы», Фиона Фрост из «Семьи шпиона»), а Юи — Юки Сакакихара (Экхаурт из «Королевства руин», Робота из «Ликорис Рекойл»).

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ВЫПЬЕМ, ЧАКО, ГДЕ ЖЕ КРУЖКА

Короткометражный «Бутылочный Джорж», анонсированный в марте прошлого года, обзавелся первым трейлером. За производство отвечают студии DwarfКонсьерж покемонов», «Левша») и Tonko HouseБип-бип! Машинка Карсон»). Премьеру обещают на фестивале в Сан-Франциско, который пройдет в конце апреля.


Девочка Чако живет с алкозависимым отцом, а утешение находит в огромном коте и гусеницеподобном существе, запертом в бутылке. Над кукольным проектом работают режиссер Дайсукэ ЦуцумиОни: Легенда о Боге грома») и сценарист Акихиро НисиноПупелль из города дымоходов»), а 3D-прототипы персонажей созданы Kyassy — его труды вы можете оценить в сериале «Рилаккума и Каору» и «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Читать «Консьерж покемонов» — кукольная история о курорте для карманных монстров
НУЖНО БОЛЬШЕ СТУДИЙ

Продолжается бегство из MAPPAДети на холме», «Банановая рыба», «Дорохэдоро»). Макото Кимура, еще недавно выступавший обычным и музыкальным продюсером оригинального аниме студии «Буттигири?!», объявил об уходе — и сразу о создании студии BLUE RIGHTS.

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

Новая компания намерена работать в различных областях, включая аниме, музыку, организацию мероприятий и создание спецпроектов (что бы это ни значило). На страничке в X основатель пообещал создать рабочую среду, в которой приоритетом будет благополучие и самореализация создателей (камушек в огород бывших работодателей, известных адскими условиями труда). До работы в популярной студии опытный менеджер продюсировал блок Noitamina на Fuji TV и трудился в аниме-холдинге Twin Engine. Среди последних проектов студии MAPPA под патронажем Кимуры, кроме «Буттигири», значатся такие хиты, как «Мабороси», «Магическая битва» и «Человек-бензопила».

Читать Режиссер «Человека-бензопилы» создал новую студию
Бонус: Сочная обложка спин-офф-манги про Пейона из «Звездного дитя», к сожалению, оказавшаяся первоапрельской шуткой.

Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать глубокое интервью с автором «Мертвых-мертвых демонов» Инио Асане или узнать подробнее об истории и хитах студии MAPPA.
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Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю фотографии
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