Миядзаки — в Китае, а «Магическая битва» — в книге рекордов Гинесса: главные новости аниме за неделю

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Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»

Остросюжетная драма «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым вышла на платформе «Смотрим»

«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

Интервью

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран