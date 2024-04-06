ТВЦ покажет продолжение «Орлинской» и «Детектива на все руки»

В новых сериях старшей оперуполномоченной Марине Орлинской в исполнении Олеси Железняк предстоят непростые задачи, ведь одно из дел, которое она будет расследовать, – смерть бывшего возлюбленного.
По словам режиссера сериала Алексея Праздникова, «зрителей ожидают интересные расследования. Марина сталкивается не просто с очередным преступлением, а с убийством своего бывшего мужа, который оказывается замешан в криминале. И она расследует не только его смерть, но и ищет, кто встал во главе криминальной структуры Лиманска. На мой взгляд, новые сезоны получились яркими, интересными, с прекрасной актерской игрой. Марина Орлинская отличается от других женщин – следователей тем, что она — человек из народа, обычная женщина, посвящающая большую часть времени работе, не уделяя внимания личной жизни и сильно не заботясь о своей внешности. В европейском и американском кино давно пришли к тому, что женщины должны быть такими, какие они есть, а не соответствовать каким-то параметрам и стандартам. И в этом смысле наша героиня такая же – она абсолютно самобытная, ни на кого не похожая, и при этом очень обаятельная. И Олеся замечательно вписывается в этот образ».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По сюжету нового сезона «Детектива на все руки» в любовном треугольнике Наташа-Виктор-Вероника весьма неспокойные времена и кипят настоящие страсти. Брак Виктора и Наташи на грани развала, Вероника никак не желает оставлять любовника в покое, и в итоге дело доходит до драки между двумя соперницами. «Дрались мы по настоящему, без дублеров, — вспоминает Юлия Проскурякова. — Так что зритель сможет увидеть наше экранное противостояние. В этом сезоне оно будет ещё ярче и жарче».
«С моей героиней происходят сильные изменения. Предыдущая часть сериала заканчивается тем, что Наташа пережила сильное предательство, которое совсем не ожидала. И любой человек, побывав в такой непростой жизненной ситуации, конечно, меняется. В Наташе открывается много нового. И я полюбила ее еще сильнее - она потрясающая и сильная личность», — рассказала Дарья Калмыкова.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Меняется и Виктор – по словам Алексея Морозова, раньше он был подкаблучником, но без жены он поймет, что во многом нужно брать ответственность на себя и решать вопросы самостоятельно. И даже почти научится это делать. «Мой герой в этом плане интересен: на работе он вроде бы главный, начальник, а с женой — совершенно другой, он весь в ней, очень ее любит. И поэтому разрыв с ней не мог его не изменить», — говорит актер.
В продолжении «Детектива на все руки» режиссерское кресло вместо Гузэль Киреевой занял Петр Степин. Для Алексея и Дарьи это первый опыт работы с ним, а Юлия Проскурякова работала с ним 11 лет назад, когда ее путь в кино только начинался. «С Петром мы работали еще в 2013-м году. Он был режиссером фильма "Тили тили тесто", в котором я сыграла главную роль. Поэтому было интересно и волнительно снова поработать вместе», — признается актриса.
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