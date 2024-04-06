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Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в середине апреля

6 апреля
2024 год

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6 апреля 2024

Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в Москве с 12 по 17 апреля – программа будет показана в кинозале Третьяковской галереи и кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер». Смотр уже в 31-ый раз объединит как молодые таланты, так и уже состоявшихся профессионалов индустрии, уточняет пресс-служба кинофестиваля.

Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в середине апреля
фото: centerfest.ru

В этом году из более 800 работ в шорт-лист попали 132 фильма: 85 игровых картин, 32 мультфильма и 15 документальных лент. Более половины из них – премьеры: 70 фильмов будут показаны на «Святой Анне» первым экраном. Конкурс представлен студенческими работами 23 киношкол и спецкурсов, но примерно его треть – 40 работ – это режиссерские дебюты, снятые вне учебных заведений. География участников включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Читу, Якутск, Калининград, Тюмень, Тамбов и Петрозаводск. Часть конкурсной программы составляет секция «Этюды», в которой собраны самые первые картины, нестандартно выполненные учебные задания. В эту программу включено 16 лент: почти все сняты в киношколах в процессе обучения.

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Фестиваль откроется 12 апреля «Этюдами» в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Конкурсная программа будет показана в Третьяковской галерее и «Иллюзионе», а конкурс анимации – в «Пионере». После показов пройдут обсуждения зрителей и участников с приглашенными экспертами – киноведами и кинокритиками, режиссерами. Также в рамках смотра будет представлена внеконкурсная программа, которая пройдет в кинотеатре «Москино Факел»: в ней собраны фильмы продолжительностью до 10 минут. Торжественное закрытие и награждение лауреатов состоится 17 апреля в 19:00 в кинотеатре «Москино Космос».

Председателем жюри станет режиссер и сценарист Вера Сторожева. В оценке работ ей помогут актер Максим Стоянов, продюсеры Сергей Бобза и Валерий Рузин, оператор Антон Антонов и киновед Наталья Рябчикова. Секцию «Этюды» будет судить отдельное жюри: режиссер Антон Коломеец, кинокуратор центра Зотов Полина Прибыткова и кинокритик Роман Волынский. Победители смотра получат премиальные сертификаты от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла CINELAB, сервиса проката фото- и видеотехники RENTALL и киноконцерна «Мосфильм». Кроме того, будут вручены специальные призы, включая сертификат на курс «Цветокоррекция в DaVinci Resolve» в Московской школе кино для победителя в номинации «Лучший оператор», возможность показать свой фильм в кинозале центра Зотов и спецприз от Клима Шипенко.

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В рамках «Святой Анны» также пройдет публичная программа, состоящая из мастер-классов от ведущих специалистов киноиндустрии, открытых к посещению для всех желающих. 13 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет мастер-класс ведущего российского сценариста Андрея Золотарева. 17 апреля там же состоится встреча с режиссером и продюсером Кинопоиска Еленой Рябцевой, посвященная тому, как совмещать профессию режиссера с «нормальной» работой. 15 апреля в Московской школе кино состоится мастер-класс по эффективному питчингу от продюсера Анны Шалашиной.
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персоны
Антон АнтоновСергей БобзаАндрей ЗолотаревАнтон КоломеецВалерий РузинЕлена РябцеваВера СторожеваМаксим СтояновАнна ШалашинаКлим Шипенко

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