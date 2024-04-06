Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» пройдет в середине апреля

Самое интересное

«Я была в шоке, когда увидела постер»: Валерия Гай Германика о фильме Солодникова с Ургантом в главной роли

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран