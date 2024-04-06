«Вы все живете в мире грез»: «Матрица» получит пятую часть

Несмотря на провал «Воскрешения
» в прокате, «Матрица
» получит пятую часть от студии Warner Bros., уверяет Variety
.
Режиссером, сценаристом и продюсером картины назначен создатель «Хижины в лесу
» Дрю Годдард
. Лана Вачовски
числится лишь исполнительным продюсером. Информации о том, появятся ли в образах Нео и Тринити Киану Ривз
и Кэрри-Энн Мосс
, пока нет.
Руководство студии обмолвилось, что зрителям следует ожидать расширение вселенной культовой фантастической серии, которое, тем не менее, не слишком далеко отклонится от оригинала.
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«Матрица» повсюду: Почему фильм Вачовски актуален даже 25 лет спустя
«Матрица» появилась на свет в 1999-м, а спустя четыре года вышли сиквелы «Перезагрузка
» и «Революция
». Четвертый фильм после долгих уговоров Лана Вачовски выпустила в 2021-м.
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