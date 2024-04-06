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«Вы все живете в мире грез»: «Матрица» получит пятую часть

6 апреля
2024 год

Новости кино >>
6 апреля 2024
Несмотря на провал «Воскрешения» в прокате, «Матрица» получит пятую часть от студии Warner Bros., уверяет Variety.

«Вы все живете в мире грез»: «Матрица» получит пятую часть
фото: framerated.co

Режиссером, сценаристом и продюсером картины назначен создатель «Хижины в лесу» Дрю Годдард. Лана Вачовски числится лишь исполнительным продюсером. Информации о том, появятся ли в образах Нео и Тринити Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, пока нет.

Руководство студии обмолвилось, что зрителям следует ожидать расширение вселенной культовой фантастической серии, которое, тем не менее, не слишком далеко отклонится от оригинала.

Читать «Матрица» повсюду: Почему фильм Вачовски актуален даже 25 лет спустя

«Матрица» появилась на свет в 1999-м, а спустя четыре года вышли сиквелы «Перезагрузка» и «Революция». Четвертый фильм после долгих уговоров Лана Вачовски выпустила в 2021-м.
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