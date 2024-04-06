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Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две»

6 апреля
2024 год

Новости кино >>
6 апреля 2024

В сети появился трейлер новой лирической комедии «Обе Две» режиссера Владимира КоттаНепослушник»). 20 апреля лента станет фильмом открытия Российских программ 46-го ММКФ. А затем, 13 мая, картина откроет фестиваль «Виват кино России!».


Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живёт с бабушкой в провинции и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. По воле обстоятельств, они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.

«На мой взгляд, у нас получилось как никогда актуальное кино, — считает Владимир Котт. — С какими бы трудностями — а их у всех сейчас много — мы не сталкивались, важно знать, что рядом есть близкие люди, которые смогут дать тебе опору и поддержку. У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью».

Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две»

Главные роли в картине сыграли Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин и другие.

В широкий прокат фильм «Обе Две» выйдет 25 июля.
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Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две»
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Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две» фотографии
Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две» фотографии
Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две» фотографии
Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две» фотографии
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