Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две»

В сети появился трейлер новой лирической комедии «Обе Две
» режиссера Владимира Котта
(«Непослушник
»). 20 апреля лента станет фильмом открытия Российских программ 46-го ММКФ. А затем, 13 мая, картина откроет фестиваль «Виват кино России!».
Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живёт с бабушкой в провинции и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. По воле обстоятельств, они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.
«На мой взгляд, у нас получилось как никогда актуальное кино
, — считает Владимир Котт. — С какими бы трудностями — а их у всех сейчас много — мы не сталкивались, важно знать, что рядом есть близкие люди, которые смогут дать тебе опору и поддержку. У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью
».
Главные роли в картине сыграли Кристина Асмус
, Таисья Калинина
, Валентина Мазунина
, Кирилл Кяро
, Филипп Бледный
, Семен Фурман
, Ёла Санько
, Дмитрий Блохин
и другие.
В широкий прокат фильм «Обе Две
» выйдет 25 июля.
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