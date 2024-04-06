Только мы с гусём по полю идём: Кристина Асмус и Таисья Калинина в трейлере фильма «Обе две»

Самое интересное

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран