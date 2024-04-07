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Закончились съемки «Сорвиголовы: Рожденного заново»

7 апреля
2024 год

Новости кино >>
7 апреля 2024
В Голливуде подошли к концу съемки марвеловского сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», сообщает CBR.

Закончились съемки «Сорвиголовы: Рожденного заново»
фото: cbr.com

Новое шоу продолжит сюжет «Сорвиголовы» от Netflix. Чарли Кокс вернулся к роли адвоката Мэтта Мердока, превращающегося по ночам в супергероя. Компанию ему составят Джон Бернтал в качестве Карателя, Дебора Энн Уолл в образе Карен Пейдж и Элден Хенсон, который вновь сыграет Фогги Нельсона. Режиссерские кресла заняли Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а шоураннером выступил Дарио Скардапейн, причастный к созданию «Карателя». Премьера на Disney+ запланирована на 2025 год.

В 2022-м к актерской команде «Рожденного заново» присоединились Майкл Гандольфини и Винсент Д'Онофрио. Съемки стартовали в феврале 2023-го, однако из-за забастовок их пришлось приостановить. После просмотра уже отснятого к тому моменту материала глава Marvel Кевин Файги уволил режиссеров и заменил главных сценаристов Мэтта Кормана и Криса Орда, тем самым переосмыслив творческое видение шоу.
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