Закончились съемки «Сорвиголовы: Рожденного заново»

В Голливуде подошли к концу съемки марвеловского сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», сообщает CBR
.
Новое шоу продолжит сюжет «Сорвиголовы
» от Netflix. Чарли Кокс
вернулся к роли адвоката Мэтта Мердока, превращающегося по ночам в супергероя. Компанию ему составят Джон Бернтал
в качестве Карателя, Дебора Энн Уолл
в образе Карен Пейдж и Элден Хенсон
, который вновь сыграет Фогги Нельсона. Режиссерские кресла заняли Джастин Бенсон
и Аарон Мурхед
, а шоураннером выступил Дарио Скардапейн
, причастный к созданию «Карателя
». Премьера на Disney+ запланирована на 2025 год.
В 2022-м к актерской команде «Рожденного заново» присоединились Майкл Гандольфини
и Винсент Д'Онофрио
. Съемки стартовали в феврале 2023-го, однако из-за забастовок их пришлось приостановить. После просмотра уже отснятого к тому моменту материала глава Marvel Кевин Файги
уволил режиссеров и заменил главных сценаристов Мэтта Кормана и Криса Орда, тем самым переосмыслив творческое видение шоу.
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