Закончились съемки «Сорвиголовы: Рожденного заново»

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«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

«Поднятие уровня в одиночку» продлили на второй сезон — и он ближе, чем вы думаете

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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами