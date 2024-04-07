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Сценарий новых «Звездных войн» доверили автору «Карточного домика»

7 апреля
2024 год

Новости кино >>
7 апреля 2024
Один из авторов «Карточного домика», драматург Бо Уиллимон, напишет сценарий для фильма «Звездные войны: Рассвет джедаев», уверяет THR.

Сценарий новых «Звездных войн» доверили автору «Карточного домика»
фото: theplaylist.net

О новой картине из популярной вселенной впервые заговорили весной 2023 года. Постановку доверили Джеймсу Мэнголду, который несколько лет назад был закреплен за лентой про Бобу Фетта, пока ее разработку не отменили. У Уиллимона уже есть опыт работы со «Звездными войнами» — он работал над «Андором».

Зрителям поведают о том, как пояилось такое понятие, как джедайская Сила. Знакомых персонажей не следует ожидать, поскольку события развенутся за 25 тысяч лет до «Новой надежды».
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