Сценарий новых «Звездных войн» доверили автору «Карточного домика»

Один из авторов «Карточного домика
», драматург Бо Уиллимон, напишет сценарий для фильма «Звездные войны: Рассвет джедаев», уверяет THR
.
О новой картине из популярной вселенной впервые заговорили весной 2023 года. Постановку доверили Джеймсу Мэнголду
, который несколько лет назад был закреплен за лентой про Бобу Фетта, пока ее разработку не отменили. У Уиллимона уже есть опыт работы со «Звездными войнами» — он работал над «Андором
».
Зрителям поведают о том, как пояилось такое понятие, как джедайская Сила. Знакомых персонажей не следует ожидать, поскольку события развенутся за 25 тысяч лет до «Новой надежды
».
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