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Оливия Уайлд под присмотром Марго Робби экранизирует комикс про ангела Эванджелин

7 апреля
2024 год

Новости кино >>
7 апреля 2024

Оливия Уайлд снимет кинокомикс «Эванджелин» (Avengelyn), сообщает The Hollywood Reporter.

Оливия Уайлд под присмотром Марго Робби экранизирует комикс про ангела Эванджелин
фото: themarysue.com

Продюсерами будущей ленты выступят Марго Робби, Саймон Кинберг, Том Акерли и Джози Макнамара. Звезда «Барби» не планирует играть в этом фильме.

Зрителям расскажут историю про падшего ангела Эванджелин, отправленную на Землю. Ей поручено найти и защитить Избранного, который является ключом к защите человечества от демонов и других монстров. Первый комикс серии, придуманной создателем «Дэдпула» Робом Лифельдом, выпустило в 1995 году издательство Maximum Press.
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