Оливия Уайлд под присмотром Марго Робби экранизирует комикс про ангела Эванджелин

Оливия Уайлд
снимет кинокомикс «Эванджелин» (Avengelyn), сообщает The Hollywood Reporter
.
Продюсерами будущей ленты выступят Марго Робби
, Саймон Кинберг
, Том Акерли и Джози Макнамара. Звезда «Барби
» не планирует играть в этом фильме.
Зрителям расскажут историю про падшего ангела Эванджелин, отправленную на Землю. Ей поручено найти и защитить Избранного, который является ключом к защите человечества от демонов и других монстров. Первый комикс серии, придуманной создателем «Дэдпула
» Робом Лифельдом, выпустило в 1995 году издательство Maximum Press.
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