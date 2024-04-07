Джеки Чану исполнилось 70 лет

Сегодня, 7 апреля, исполнилось 70 лет большому поклоннику автоспорта, владельцу собственной студии и сети ресторанов, почетному доктору нескольких университетов и гражданину Сеула, полномочному представителю гонконгской ассоциации по туризму, активисту организаций в защиту животных, филантропу, мастеру боевых искусств, послу доброй воли ЮНИСЕФ, кавалеру ордена Британской империи, знаменитому гонконгскому, китайскому и американскому актеру, каскадеру, постановщику трюков и боевых сцен, режиссеру, продюсеру, сценаристу, оператору и певцу Джеки Чану
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Урожденный Чэнь Ганшэн
(он же Чань Кунсан и Фан Шилун) родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Когда Джеки было шесть лет, его родители Чарльз и Лили Чан уехали на работу в Австралию, там они устроились в некое посольство поваром и горничной. Мальчика взяли с собой, а потом отправили обратно. С шести и до шестнадцати учился в закрытой Школе Пекинской оперы при Китайском институте оперных исследований в Гонконге с жестокой дисциплиной, где по традиционной китайской программе вовсю осваивал актерское мастерство, философию и боевые искусства. Вместе с будущими звездами Саммо Хуном, Юэнем Бяо и Кори Квай входил в группу «Семи везунчиков», сформированную Мастером Ю. В 1976-м переехал к родителям в Канберру, где недолго учился в Dickson College и работал строителем.
Дебютировал в кино эпизодическими ролями в детском возрасте, сыграв в картинах «Вечная любовь» и «История Кью Глин». В фильме «Большой и маленький Вон Тин Бар» ему досталась роль сына главной героини. Когда подрос, засветился в трюковой массовке в культовых боевиках «Кулак ярости
» и «Выход дракона
» с Брюсом Ли. Обратил на себя внимание в 1978-м, когда сыграл в фильмах Юня Вопхина «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер». За ними последовали «Молодой мастер», «Большая драка», дилогия «Пушечное ядро», «Закусочная на колесах» и «Покровитель». На съемках «Проекта "А"» в 1983-м официально создал собственную команду каскадеров, с которой и работал над последующими фильмами. Наибольшего успеха в 80-е достиг после выхода хитов «Полицейская история
» и «Доспехи бога
», превратившихся в популярные серии. В США прославился после выхода «Разборок в Бронксе», «Первого удара», «Громобоя» и «Мистера Крутого», а в 1998-м на свет появился «Час пик
», запомнившийся дуэтом Чана с Крисом Такером.
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На счету мастера 150 ролей, 17 режиссерских работ, 15 сценариев и 66 продюсерских проекта. Среди других картин с его участием — «Городской охотник», «Остров огня», «Кто я?», «Великолепный», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион», «Смокинг», «Медальон», «Близнецы», «Шанхайские рыцари», «Вокруг света за 80 дней», «Запретное царство», «Младенец на 30 000 000», «Миф», «Каратэ-пацан», «Шпион по соседству», «Отпетые напарники», «Иностранец», «Тайна печати дракона» и «Кунг-фу жеребец». Подарил свой голос персонажам мультсериала «Приключения Джеки Чана», серии «Кунг-фу Панда», «Лего Фильма: Ниндзяго», сиквела «Реальной белки» и новой версии «Черепашек-ниндзя». В настоящий момент звезда работает над продолжением «Каратэ-пацана».
Лауреат около 50 престижных наград, включая почетный «Оскар» и четыре приза MTV. Его имя увековечено на Авеню звезд в Гонконге, Аллее звезд в Голливуде и на Старом Арбате в Москве. Дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса — за «наибольшее число трюков в карьере» и «самое большое число упоминаний в титрах одного фильма». В его честь назвали вид перепончатокрылых насекомых Acrotaphus jackiechan. Женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, их сын Джейси Чан пошел по стопам отца. С Джеки Чаном также связано несколько игр: Jackie Chan’s Action Kung Fu, Jackie Chan Stuntmaster и Jackie Chan Adventures.
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