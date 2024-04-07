Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Звёздные врата»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джеки Чану исполнилось 70 лет

7 апреля
2024 год

Новости кино >>
7 апреля 2024

Сегодня, 7 апреля, исполнилось 70 лет большому поклоннику автоспорта, владельцу собственной студии и сети ресторанов, почетному доктору нескольких университетов и гражданину Сеула, полномочному представителю гонконгской ассоциации по туризму, активисту организаций в защиту животных, филантропу, мастеру боевых искусств, послу доброй воли ЮНИСЕФ, кавалеру ордена Британской империи, знаменитому гонконгскому, китайскому и американскому актеру, каскадеру, постановщику трюков и боевых сцен, режиссеру, продюсеру, сценаристу, оператору и певцу Джеки Чану.

Джеки Чану исполнилось 70 лет
фото: latimes.com

Урожденный Чэнь Ганшэн (он же Чань Кунсан и Фан Шилун) родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Когда Джеки было шесть лет, его родители Чарльз и Лили Чан уехали на работу в Австралию, там они устроились в некое посольство поваром и горничной. Мальчика взяли с собой, а потом отправили обратно. С шести и до шестнадцати учился в закрытой Школе Пекинской оперы при Китайском институте оперных исследований в Гонконге с жестокой дисциплиной, где по традиционной китайской программе вовсю осваивал актерское мастерство, философию и боевые искусства. Вместе с будущими звездами Саммо Хуном, Юэнем Бяо и Кори Квай входил в группу «Семи везунчиков», сформированную Мастером Ю. В 1976-м переехал к родителям в Канберру, где недолго учился в Dickson College и работал строителем.

Дебютировал в кино эпизодическими ролями в детском возрасте, сыграв в картинах «Вечная любовь» и «История Кью Глин». В фильме «Большой и маленький Вон Тин Бар» ему досталась роль сына главной героини. Когда подрос, засветился в трюковой массовке в культовых боевиках «Кулак ярости» и «Выход дракона» с Брюсом Ли. Обратил на себя внимание в 1978-м, когда сыграл в фильмах Юня Вопхина «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер». За ними последовали «Молодой мастер», «Большая драка», дилогия «Пушечное ядро», «Закусочная на колесах» и «Покровитель». На съемках «Проекта "А"» в 1983-м официально создал собственную команду каскадеров, с которой и работал над последующими фильмами. Наибольшего успеха в 80-е достиг после выхода хитов «Полицейская история» и «Доспехи бога», превратившихся в популярные серии. В США прославился после выхода «Разборок в Бронксе», «Первого удара», «Громобоя» и «Мистера Крутого», а в 1998-м на свет появился «Час пик», запомнившийся дуэтом Чана с Крисом Такером.

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

На счету мастера 150 ролей, 17 режиссерских работ, 15 сценариев и 66 продюсерских проекта. Среди других картин с его участием — «Городской охотник», «Остров огня», «Кто я?», «Великолепный», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион», «Смокинг», «Медальон», «Близнецы», «Шанхайские рыцари», «Вокруг света за 80 дней», «Запретное царство», «Младенец на 30 000 000», «Миф», «Каратэ-пацан», «Шпион по соседству», «Отпетые напарники», «Иностранец», «Тайна печати дракона» и «Кунг-фу жеребец». Подарил свой голос персонажам мультсериала «Приключения Джеки Чана», серии «Кунг-фу Панда», «Лего Фильма: Ниндзяго», сиквела «Реальной белки» и новой версии «Черепашек-ниндзя». В настоящий момент звезда работает над продолжением «Каратэ-пацана».

Лауреат около 50 престижных наград, включая почетный «Оскар» и четыре приза MTV. Его имя увековечено на Авеню звезд в Гонконге, Аллее звезд в Голливуде и на Старом Арбате в Москве. Дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса — за «наибольшее число трюков в карьере» и «самое большое число упоминаний в титрах одного фильма». В его честь назвали вид перепончатокрылых насекомых Acrotaphus jackiechan. Женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, их сын Джейси Чан пошел по стопам отца. С Джеки Чаном также связано несколько игр: Jackie Chan’s Action Kung Fu, Jackie Chan Stuntmaster и Jackie Chan Adventures.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джеки Чан записался во вторую часть «Каратэ-пацана»
Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец»
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джеки Чан
фильмы
Выход ДраконаДоспехи БогаДоспехи бога: В поисках сокровищДоспехи Бога: Миссия ЗодиакКулак яростиПолицейская историяПолицейская история 2Полицейская история 3Полицейская история: В осадеЧас пикЧас пик 2Час пик 3

анонс

Деконструкция «Звёздные врата»

Скорбим

Яан Тооминг
6 апреля ушёл из жизни актёр Яан Тооминг.
Вацлав Михальский
5 апреля ушёл из жизни писатель, сценарист Вацлав Михальский.
Витауте Жилинскайте
4 апреля ушла из жизни сценаристка Витауте Жилинскайте.

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Марина Ворожищева
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Светлана Корчагина
Юрий Маляров
Михаил Полицеймако
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Эцио Греджо
Гийом Депардьё
Расселл Кроу
Йен Ричардсон
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?