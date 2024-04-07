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«Блондинку в законе» перенесут на малые экраны

7 апреля
2024 год

Новости кино >>
7 апреля 2024
«Блондинка в законе» с Риз Уизерспун получит телевизионный спин-офф. Согласно The Wrap, сериал для стримингового сервиса Prime Video создают авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж, а исполнительными продюсерами числятся сама Уизерспун и работавший над оригиналом Марк Платт.

«Блондинку в законе» перенесут на малые экраны

«Блондинка в законе» вышла на экраны в 2001-м. Лента по мотивам одноименного романа Аманды Браун рассказывает историю Эль Вудс, которая отправляется в Гарвард, чтобы вернуть своего парня и доказать, что она не пустышка. Сиквел фильма появился в 2003-м: в новой части Вудс взялась за защиту прав животных в Вашингтоне.

В конце 2010-х стали поговаривать о третьем фильме. В мае 2020-го стало известно, что Минди Калинг и Дэн Гур пишут сценарий для продолжения. Уизерспун планировала не только вернуться в образ Эль Вудс, но и заняться продюсированием ленты в сотрудничестве с Платтом. Однако от триквела впоследствии отказались.
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