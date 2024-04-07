«Блондинку в законе» перенесут на малые экраны

что почитать?

Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

Парфюмер, винодел и краш Мадонны: За что мы любим Антонио Бандераса

Завершились съемки драматического сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли

Шаркнули по душе: 50 лет фильму «Калина красная»

Лайфстайл

Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами